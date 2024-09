Pramac se lo pide a MotoGP: el cambio que daría el Mundial a Jorge Martín y rompería a Marc Márquez

La lucha por el Mundial de MotoGP se define por detalles absolutamente mínimos. Y es que, en una lucha que, como esperan en Pramac, promete ser entre cuatro pilotos, cualquier mínimo error puede marcar el devenir de esta edición del campeonato. En este sentido, el GP de Misano dejó muy tocado a Jorge Martín, que por la mala toma de decisiones a la hora de cambiar de moto, acabará echando por los suelos su carrera, sumando cero puntos y permitiendo que Marc Márquez y Pecco Bagnaia se acercaran demasiado.

Ante esta situación, Gino Borsoi, jefe del equipo Pramac, se lamentó de la mala decisión de un Jorge Martín que pasó de estar en cabeza a perderlo todo al entrar en boxes cuando no tocaba. Una decisión que, según el mismo Borsoi, no hubiera tomado con la existencia de radios. Un sistema que ahora no existe, pero que está en proceso de implementarse en el Mundial de MotoGP.

Así lo afirmó el jefe de Pramac ante los micrófonos de GP One, donde afirmó que la presencia de las radios es un avance interesante para la categoría reina del motociclismo: “Poder comunicarse con el piloto desde el box sería de gran ayuda. Dorna ya está trabajando en ello”. Así lo afirmó el italiano, el mismo día de la carrera, unas palabras que, con lo visto en los test de Misano, donde se probaron las radios, se ha convertido en tema central en el mundo de MotoGP.

Un cambio, que según Borsoi podría haber evitado el fallo catastrófico de Martín de cambiar de moto y, como consecuencia, perder la carrera, dejando solo a Marc Márquez en la cabeza para completar una remontada antológica en condiciones adversas. Algo que, con el madrileño en la lucha, podría no haber sucedido, dejando a Martín con muchos más puntos en su casillero, algo que se podría haber evitado con las radios, y que, a la postre, podría acabar valiendo su título de campeón del mundo.

Así pues, Gino Borsoi lo tiene muy claro, con radios, el triunfo de Marc Márquez en Misano hubiera sido ciertamente más complicado. Además, con Jorge Martín sumando buenos puntos, sus posibilidades de ganar el Mundial de MotoGP, ahora serían mucho mayores.