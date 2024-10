Pramac y Ducati en guerra y llega Jorge Martín y suelta esto: Bagnaia, Márquez y Bastianini alucinan

Prueba de que en las últimas carreras y en la lucha de poderes en el paddock se están jugando más cosas que las que deja ver el Mundial la encontramos en el fortísimo encontronazo entre Borgo Panigale y Prima Pramac, que sale ahora a la luz, tanto tiempo después de que Ducati se decantara por Marc Márquez, no por casualidad. Y en medio de la guerra entre ellos, con la corona en juego, llega Jorge Martín y suelta esto.

En una entrevista en exclusiva con MotoGP.com, el madrileño, líder destacado del Campeonato del Mundo de Moto GP aseguró que “en este momento, estamos muy cerca todos, con Pecco, con Enea, con Marc, somos similares, pero soy más fuerte porque hay algunos puntos en los que soy mejor”. Y no solo eso, concluyó que es más fuerte ahora que en el pasado.

Sir ir más lejos, comentaba que superó fuertes miedos en febrero, porque cuando “regresamos (del parón), no quería volver a subirme a la MotoGP. Tenía muchos miedos, porque no sabía si sería capaz de ser igual de rápido que el año anterior”, sin embargo, saca pecho en la actualidad, en el tramo decisivo, ya que "me siento más fuerte porque me siento mejor en casi todas las áreas. No siento que sea más rápido, quizá la temporada pasada fuera más rápido, tenía más velocidad que el resto".

Dall’igna cree que Márquez puede volar

Como contrapunto, Gigi Dall’igna, la cabeza tras la cual está la decisión en favor del 93, defendió una vez más esta directiva porque, dijo a La Gazzetta dello Sport, “Marc Márquez puede crecer en comparación con lo que estamos viendo ahora. Desde el punto de vista de la velocidad todavía tiene algo que expresar”. ¿Es una advertencia?