Ezpeleta frena a Rossi por Márquez y Pramac estalla: durísimas palabras contra Ducati y Dall’Igna

No sabemos si en Prima Pramac sentó peor que Ducati eligiera a Marc Márquez o que antes de ello fuera el 93 quien eligiera a la firma de la fábrica desechando al actual equipo de Jorge Martín, pero desde luego, Gino Borsoi ha demostrado que la herida sigue abierta, supura y, ahora que su futuro ya no está con la marca italiana, carga duramente no solo contra Borgo Panigale, sino contra Gigi Dall’Igna.

En una charla con GP Racing, Borsoi aseguraba que Martín (y, por ende, manteniéndose ellos en la escudería) merecía el asiento que va a ocupar el ocho veces campeón del mundo a partir de 2025, pero fue más allá, concretando en la figura de Dall’Igna la responsabilidad: “¿Si el cambio de opinión en Ducati me sorprendió o lo veía venir? Fue una sorpresa para mí. Cuando escuchas a Dall’Igna, tienes la impresión de que está completamente hechizado por Marc Márquez y su forma de pilotar”, llegó a comentar.

Este descontento en la marca satélite, que pasará a formar parte de Yamaha durante la temporada que viene, es generalizado, como también demostró con sus palabras su mandamás, Paolo Campinoti. “Han hecho una elección con la que no estoy muy de acuerdo. Han decidido perder a mucha gente como nosotros, Jorge o Bastianini que, creo que merecían una oportunidad; todo por una persona”, advertía a Sky Sports.

Cosas del pasado

Las críticas de Pramac se insertan con la opinión de Valentino Rossi, que además de estar de acuerdo ha cargado a lo largo de la temporada contra Marc Márquez. Sin embargo, desde Dorna, Carmelo Ezpeleta, su responsable, ponía freno a Il Dottore, quien aseguró al diario AS que “creo que sería mejor dejarlo así. Ya pasó un tiempo. Eso fue hace muchos años”, comentaba poniendo coto a las diatribas del 46 y subiéndose al carro de Márquez. “Me pareció bien que Marc no comentara sus declaraciones. Obviamente, no soy yo quien debe decirle a Valentino lo que tiene que hacer o no hacer, pero no creo que sirva de mucho decirlo ahora”.