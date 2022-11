Quartararo carga contra Yamaha, Bagnaia sin competencia para 2023

No hace ni una semana que la temporada 2022 de MotoGP llegase a su fin y los pilotos ya solo piensan en 2023. Tras alzarse Pecco Bagnaia con el título en el GP de Valencia, los pilotos se quedaron en Cheste para poner a pruebas las motos con las que correrán el próximo año. El objetivo es claro: superar a Ducati, algo que no parece muy sencillo, más aún para Honda, cuyas pruebas no están siendo nada satisfactorias. Uno de sus principales competidores podrían ser las Yamaha, pero después de las pruebas realizadas esta semana en España, Fabio Quartararo no se ha mostrado nada contento con los resultados.

“Estoy sorprendido con este motor. Debería habernos dado más potencia que el de Misano y Barcelona. Los valores son los mismos en cuanto a velocidad punta que en los dos últimos Grandes Premios. Necesitamos entender qué sucedió, ya que algo salió mal. El motor debería tener más caballos de potencia. en comparación con el que probé en Jerez no he visto ningún progreso, tal y como esperaba, no estoy devastado porque hay aspectos positivos, pero tenemos que trabajar duro”, apuntaba Fabio Quartararo en unas declaraciones recogidas por GPone.

La M1 no está respondiendo como Quartararo esperaba. La Yamaha, tal y como sucediera en 2021, ha ido este año de más a menos debido a la potencia de su motor, que nunca mejoró. Pecco Bagnaia ha acabado adaptándose finalmente a todas las modificaciones que la marca italiana presentaba para la actual temporada y ha acabado arrebatándole el título al francés y a Aleix Espargaró en las últimas carreras. La esperanza del piloto galo era mejorar en velocidad y en potencia antes de tomarse un respiro, pero no ha sido así, pero no todo han sido malas noticias.

Si la velocidad y la potencia de la M1 no convencen a Fabio Quartararo, no sucede lo mismo con la nueva aerodinámica:” las mejoras aerodinámicas me dieron buenas sensaciones. Es difícil valorarlo tan pronto pero no me sentí peor que de costumbre. Con los nuevos avances no se nos levanta tanto la rueda delantera al acelerar, aunque me pregunto si estos paquetes aerodinámicos nos hacen perder velocidad punta”, comentaba el piloto francés.

Si las Yamaha no mejoran en los próximos test, ¿qué rivales tendría Ducati para el año que viene? Honda no termina arrancar, progresa muy lentamente, como ya hemos adelantado en Don Balón, y por si fuera poco, la marca italiana podría contar con Valentino Rossi como piloto de pruebas. Parece que Pecco Bagnaia y Bastianini, salvo sorpresa, se disputarán el Mundial de 2023 entre ellos.