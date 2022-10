Quartararo se frusta, Bagnaia está descontento y Márquez ilusiona

Jorge Martín ha sido el más rápido en el GP de Australia. El madrileño se ha impuesto a los Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Aleix Espargaró y Fabio Quartararo y se ha llevado la pole en Phillip Island. Así pues, ninguno de los tres candidatos al título ha conseguido la primera posición y tendrán que luchar entre ellos por la victoria durante la carrera. Una batalla que se prevé muy reñida, ya que, salen en tercer, cuarto y quinto puesto respectivamente. Ninguno se ha mostrado contento tras finalizar la clasificación, el italiano y el francés están frustrados y el español pudo haber hecho más. El único que parece satisfecho es el de Cervera.

Marc Márquez ha quedado 2º y sueña con volver a subir al podio en Australia. El de Honda ha estado a punto de arrebatarle la primera plaza a Jorge Martín pero finalmente el de Ducati supero los 1:27.780 de Marc Márquez, dejando la marca en 1:27.767:” Ganar es demasiado fuerte la palabra, pero sí que tengo que ser realista y es el GP en el que la palabra podio se puede decir. Si cuadra todo, perfecto. Si vamos a una carrera normal, un top cinco estaría bien, pero si todo se cuadra, tienes un día álgido y escoges bien el neumático trasero, un podio se puede conseguir”, señala el español al finalizar la clasificación.

La otra cara de la moneda la ponen Quartararo, Bagnaia y Aleix Espargaró. Los tres querían la pole, pero ninguno de ellos pudieron superar a Jorge Martín y Marc Márquez, La frustración de los pilotos pudo verse al finalizar la sesión:” Estoy satisfecho por mi clasificación, pero frustrado por la posición, aunque puede pasar, pero siento que he hecho muy buenas vueltas, pero nunca es suficiente, creo que en cuanto a ritmo no estamos tan mal, incluso en el cuarto libre que hemos sido muy conservadores con el neumático, el ritmo no eran malo, así que sólo estoy un poco frustrado con la clasificación”, comentaba el francés.

Fabio Quartaro se encuentra ahora mismo liderando la clasificación de MotoGP con 219 puntos, tan solo dos por encima de Pecco Bagnaia. El italiano, segundo clasificado, suma 217 y supera en 18 a Aleix Espargaró. El GP de Australia podría ser definitivo para el campeonato y una victoria del de Aprilia podría apretar todo mucho más, en cambio, si se queda sin puntuar por una caída o por cualquier otro motivo y ganan el italiano o el francés, podría dejarle casi sin opciones y es que ya lo ha dicho el propio piloto:" tengo menos que perder que Quartararo y Bagnaia". Veremos qué sucede, la lluvia será un factor determinante.