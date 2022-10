Casey Stoner apoya a Marc Márquez en Australia; Espargaró se la juega

Pruebas, sensaciones, y más pruebas y más sensaciones, ese es el bucle en el que está metido y quiere meterse Marc Márquez de cara a ir cerrando puntos fuertes con los que construir un nuevo asalto al Mundial. Y va en la buena línea, como demuestra su ritmo en Phillip Island, donde, eso sí, ha llamado la atención su mirada retrospectiva en la que se deja ver su capacidad de adaptación y su crítica al campeonato de Moto GP moderno. Eso sí, en estas condiciones diferentes que describe Márquez, Aleix Espargaró espera pescar en río revuelto.

Quizá no lo llamen miedo, sino respeto, máxima concentración, esas son las directrices que se fijan Francesco Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo para, primero, minimizar riesgos innecesarios y después tratar de encontrar el ritmo que los lleve a luchar por la carrera, que en el caso del de Yamaha sería casi como poner un pie en el Mundial. Con el de Aprilia no sucede eso, Aleix quiere arriesgar. Ya lo quiso en Japón y en Tailandia, donde quería lluvia, caos, que la carrera se volviera loca. En Australia ve ese tipo de contexto muy favorable a su aspiración.

Si el agua creyó que sería su aliado en las citas anteriores, ahora el español apela al viento. “esta mañana no era tan fuerte, pero podías ver a los pilotos sorprendidos, aunque ya lo he dicho, yo estoy acostumbrado a pilotar aquí en estas condiciones. A mí estas condiciones salvajes me gustan. Pero esos pilotos súper sensibles, a los que les gustan las motos estables y que sean perfectas en cada vuelta, frenando en el mismo punto, acelerando siempre igual, sufren aquí”, decía en rueda de prensa tras rodar sobre el circuito.

Márquez, además de sus lesiones y contratiempos, también trata de adaptarse a los nuevos tiempos. Aseguró en Australia que “la dirección que ha tomado (MotoGP) no me gusta porque ahora es más la moto que el piloto lo que marca la diferencia. Cuantas más cosas se pongan en una moto, como la electrónica y aerodinámica, más difícil se vuelve para el piloto ocultar los defectos. Este es el camino y tenemos que adaptarnos lo mejor posible”, aseguraba en GPOne al respecto. Esto mismo lo había hablado con Casey Stoner. En fin, nuevos tiempos para un campeón sin corona, pero debe de adaptarse, no queda otra.