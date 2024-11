Quartararo señala a su favorito para el título y lanza un mensaje que podría cambiarlo todo

Con el Mundial de MotoGP a punto de concluir, la emoción está al máximo. Solo resta una carrera para conocer al campeón, pero Fabio Quartararo ya tiene claro quién es su favorito para llevarse el título.

En declaraciones a La Gazzetta dello Sport, Quartararo fue directo y sin rodeos: “El campeonato del mundo, para mí, lo ganará Jorge. Si no pasa nada raro, lo tiene mucho más en la mano que Pecco”. El piloto de Yamaha aseguró que, a pesar de que Martín había comentado que la batalla estaba 50-50, él ve una diferencia más grande: “Lo veo 90 a 10 para Martín”.

