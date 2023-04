Quartararo sigue el paso de Marc Márquez y Honda: Pecco Bagnaia se queda sin rival por el Mundial

La temporada de Moto GP acaba de comenzar y ya tenemos dos marcas que se han olvidado de la lucha por el Mundial. La primera fue Honda, que llegaba con muy malas sensaciones y se han acabado confirmando. Por otro lado, Yamaha llegaba con mejores expectativas y esperaban competir con las Ducati. Sin embargo, toda apunta a que la marca italiana dominará con puño de hierro esta temporada, ya que Fabio Quartararo está seguro de que su moto no tiene suficiente velocidad.

Quartararo había tenido un gran inicio en la carrera sprint donde fue capaz de escalar hasta la sexta posición, pero acabó en el suelo al intentar seguir el ritmo de los pilotos de delante, algo que frustró al francés: “No puedo ni adelantar ni pelear. Después de caerme no estoy motivado. No podemos rodar con otros, solo puedo ganar en la frenada, pero te la juegas y al final caes”.

El piloto galo de Yamaha no está nada contento con el poco desarrollo de la moto en los últimos años y ya ha exigido un cambio de rumbo para poder competir por las primeras plazas: “La moto tiene que cambiar. No he notado una mejora en los últimos cuatro años”. Además, Quartararo es plenamente consciente que con el estado actual de su moto no va a poder competir de ninguna forma con Pecco Bagnaia y el resto de Ducati: “El objetivo es encontrar velocidad y luchar con ellos, como tenemos la moto ahora mismo nos podemos olvidar del campeonato”.

Según lo contado por el líder de Yamaha, no parece que la situación en la marca japonesa sea la ideal, pues al igual que Honda, su moto ha pasado de ser una de las mejores a no poder acercarse al ritmo de Ducati, algo que al igual que le pasa a Marc Márquez resulta muy frustrante.

Así pues, el que fuera campeón del mundo en 2021 con una Yamaha dominante en todos y cada uno de los aspectos, ha visto como las evoluciones para su moto no han sido suficientes desde ese momento, hecho que ha acabado provocando que no pueda ni pensar en competir por el mundial de Moto GP.