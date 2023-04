Todos están hartos de Honda, Marc Márquez sigue fuera y Rins lanza la amenaza: no quieren mejorar

Cada día hay una nueva crisis en Honda, cuando no es por un accidente de Marc Márquez es porque la moto no es tan rápida como debería. Y es que parece que todo el mundo está harto en Honda, especialmente sus pilotos, que sienten que no tienen una moto tan rápida como debería ser. El último en cargar contra la fábrica japonesa ha sido Alex Rins, que se ha mostrado muy disgustado con su actual equipo.

El español es considerado uno de los mejores pilotos que tiene Honda y se esperan grandes cosas de él en este Gran Premio de Austin. Sin embargo, Rins no está sintiendo dicho apoyo ni ve el trabajo necesario en la moto: “Siento que Honda se apoya poco en mí. Me siento desaprovechado. En Argentina les pedí si me dejaban probar el chasis de Mir y me dijeron que no, a pesar de tener unidades de sobra”.

Por otro lado, el español no cree que la moto actual sea nada mala, sino que cree que hay que sacarle un potencial que está seguro de que tiene: “Cuando me subí a la moto en Valencia ya dije que tenía y tiene potencial. Falta ajustar pequeñas cosas como el agarre y aceleración en inclinación”. En este sentido, parece que Rins no acaba de entender como Honda no le da oportunidades de probar cosas distintas para ver cuáles son las posibles soluciones a los actuales problemas que tiene la moto japonesa: “Me veo atado de manos en el sentido de probar cosas distintas o llevar una configuración distinta a Marc o Joan”.

Así pues, Alex Rins tiene claro que si Honda no mejora es porque no quiere. El piloto catalán ha afirmado estar haciendo todo lo posible para que la moto japonesa sea más rápida, pero la falta de confianza en él está generando una gran frustración. Especialmente sabiendo que en el momento de firmar con Honda, se le prometió contar con un trato muy parecido al de Marc Márquez y Joan Mir, algo que parece que no se está cumpliendo.