Quartararo y Mir opciones para Honda: enemigo en casa para Márquez

Los problemas físicos de Marc Márquez se han convertido en el gran enemigo para Repsol Honda durante las últimas dos temporadas de MotoGP, en las que los resultados para la marca nipona al margen del de Cervera han sido muy decepcionantes. Ni Álex Márquez en 2020, ni Pol Espargaró en 2021 han demostrado contar con argumentos suficientes para luchar por el título de la mano de la escudería japonesa, por lo que estarían buscando otra opción para acompañar a Márquez a partir de la temporada 2023, contando con Fabio Quartararo y Joan Mir en su lista de posibles objetivos. Marc por su parte cuenta con contrato hasta 2024, aunque todo apunta a que Honda no contempla prescindir del catalán y solamente estaría buscando una segunda baza capaz de estar también peleando por las victorias cada fin de semana.

La última victoria de una Honda HRC que no fuese protagonizada por Marc Márquez se remonta a noviembre de 2017, la de Dani Pedrosa en el Gran Premio de Valencia que cerraba un campeonato que logró llevarse Márquez a sus vitrinas. Desde entonces, solamente Marc ha sido capaz de subirse a lo más alto del podio para la marca nipona, siendo la principal razón por la que estarían buscando fichar a otro gran piloto que pueda asegurarles estar arriba, teniendo en cuenta también que Marc cumplirá esta temporada 29 años y Honda necesita contar con otra bala en la recámara de cara al futuro.

Fabio Quartararo estaría sopesando abandonar Yamaha a pesar de haber conseguir ganar el título esta temporada, mostrándose muy decepcionado por los pocos avances de la marca nipona en las últimas pruebas que se realizaron en noviembre. El piloto francés ha dejado abierta la puerta a cambiar de equipo en 2023, fecha en la que termina su contrato con Yamaha; asegurando que si el plan de futuro no le convence apostará por su marcha; con varios reportes desde dentro del paddock asegurando también que las cifras que exige el francés para renovar son completamente desorbitadas.

Respecto a la posibilidad de apostar por el campeón del mundo de 2020, Joan Mir, el piloto español no se ha pronunciado al respecto; aunque también ha dejado abierta la puerta a abandonar Suzuki en un futuro no muy lejano. Según asegura El Confidencial, Honda habría contactado ya con Mir para sondear su posible llegada de cara a la temporada que viene, a pesar de que hasta el momento no se ha profundizado en dichas conversaciones. Lo que está cada vez más claro es que Marc Márquez apunta a contar con un nuevo compañero de box en 2023, por lo que podría contar a partir de entonces con el enemigo en su propia casa para luchar por el título de MotoGP.