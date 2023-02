Rajada gorda contra Valentino Rossi que firmaría Márquez ¡y Ducati enfrenta a Bagnaia y Bastianini!

Si bien el enfrentamiento entre Marc Márquez y Valentino Rossi ha menguado, cosa que reconoció el piloto de Honda recientemente, la estela de Il Dottore es larga y ha dejado a multitud pilotos dolidos, unos por perder en lo deportivo y otros por lo extradeportivo. En este caso el palo viene de un campeón del mundo ligado como él a Yamaha y Ducati y que, por las declaraciones sobre el 46, firmaría el mismísimo Márquez.

Jorge Lorenzo es el eslabón que suele dejarse de lado en esta disputa binomial, pero sin él no se entendería el relato de amor-odio entre el 93 del ala dorada y The Doctor, y precisamente el balear, que fue quien le quitó el título al italiano en 2015, es quien ha hablado de esa personalidad extrovertida de puertas afuera del transalpino que chocaría con su verdadera naturaleza. Tal asunto ya lo bosquejó Casey Stoner.

En el caso de Lorenzo ha dicho en La Sexta que “hay diferentes tipos de pilotos: los que son más simpáticos y se llevan bien con todos y los que están más con el equipo. Yo no me relacionaba mucho porque siempre estaba trabajando”, pero certificando que Rossi sí “sabía ser simpático con la cámara antes de salir”, algo que él no quería dejar ver. Pero no solo eso, ha dicho que Márquez sigue siendo el mejor piloto… de la actualidad.

Ducati, para bien o para mal

Una de las grandes incógnitas en el seno de Borgo Panigale es cómo responderán Enea Bastianini y Francesco Pecco Bagnaia cuando tengan que luchar por una carrera. En Ducati aseguran que todo está hablado y la responsabilidad la conocen ambos, pero también admiten que no han hablado más de ello. Paolo Ciabatti, director deportivo de la firma italiana, así lo reconocía. ¿Puede ser el enfrentamiento interno un problema para la marca llamada a volverá reinar? ¿Pueden beneficiarse de ello Espargaró, Márquez o Quartararo?