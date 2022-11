Rechazó correr en MotoGP junto a Márquez y Quartararo y esperará a KTM

Con tan solo 17 años y 166 días, Pedro Acosta consiguió el año pasado alzarse con el título de Moto3 convirtiéndose en el piloto español más joven en la historia en hacerlo y el segundo más joven de todos los tiempos, solo por detrás de Loris Capirossi. Gracias a ello, y a pesar de su corta edad, las grandes marcas de la categoría reina de MotoGP empezaron a fijarse en él y, como era de esperar, no ha pasado ni un año para que el murciano reciba las primeras ofertas para correr junto a Marc Márquez y Fabio Quartararo.

Tal y como ha revelado el propio Pedro Acosta en una entrevista recogida por Motosan, a pesar de no haber podido disfrutar del todo de su primer año en moto2 y de no haber cumplido con las altas expectativas que el murciano había generado, no pasaron ni cuatro carreras en esta categoría para que le llegasen las primeras ofertas por parte de MotoGP: “Cuando se me propuso fichar por un equipo de MotoGP en mayo yo no me sentía preparado porque llevaba cuatro ceros seguidos, no había hecho podios ni sido realmente competitivo. no merece la pena subir por subir y tirar un año de mi vida por subir a MotoGP. Creo que todo tiene su momento en la vida y el año que viene no tocaba”, comenta.

Costó, pero lo hizo. Rechazar correr en MotoGP no siempre es fácil, pero Pedro Acosta lo hizo consciente de que si quiere triunfar en este deporte, deberá hacerlo a la velocidad adecuada, por muy rápido que sea en pista. 3 victorias, 5 podios y una pole ha sido su balance en 2022. Desvela que le llegaron ofertas, pero no de qué equipo, aunque sí tiene claro que le encantaría poder debutar en la categoría reina de la mano de KTM, la marca que ha confiado en él desde pequeño y con la que ha conquistado los mundiales de RedBull MotoGP Rookies Cup y Moto3 manejando la Red Bull KTM Ajo.

“Mi objetivo es luchar por el título en 2023 o hacer una temporada que me haga sentir que estoy preparado. No debes subir a MotoGP a cualquier precio. Me haría ilusión correr en la categoría reina con KTM porque ha sido la marca que creyó en mí y me permitió pasar del Campeonato de España a Moto3 y este año a Moto2”, finaliza el murciano.