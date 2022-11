Márquez marca terreno con Rins, Joan Mir y con Honda: hay una obsesión

No sabemos en qué nivel pueden llegar los grandes aspirantes al título en la temporada que viene, la 2023, pero Marc Márquez conoce muy bien el lugar del que viene y sabe perfectamente hacia la zona en la que quiere estar. Su objetivo es pelear por el Mundial, ni más ni menos, y todo lo que no sea alcanzar ese nivel superlativo cuando comience el Campeonato del Mundo de Moto GP, será un paso atrás, un fracaso y un motivo para desilusionarse.

Como no puede ser de otra forma y una vez superadas, al menos en su tramo incapacitante, sus graves lesiones y secuelas de estas -tanto en el brazo como en el ojo- las miradas en el de Cervera van encaminadas a saber si puede lucharle el título a los dos pilotos que parece dominarán, como han hecho esta temporada, la clasificación en la máxima categoría sobre las dos ruedas, como son Francesco Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo; y para ello nada mejor que escuchar a Márquez, que últimamente se prodiga mucho.

Su última aparición ha sido en el podcast En la Honda, donde ha hecho un repaso de algunos de los puntos más importantes e interesantes tanto de esta temporada como de la que viene, donde, entre otras cosas, compartirá asiento con Alex Rins y Joan Mir. Sobre ellos, comentó que “en la telemetría comparas, ves y van rápidos, son pilotos rápidos. Había curvas que las hacían igual que yo o más rápido incluso”, asegurando, eso sí, que “no miro mucho a los compañeros de equipo”.

Aunque lo más importante seguramente fue cuando habló de su único objetivo en 2023, donde se ve que quiere afilar con Honda, a la que no ve a la altura todavía. No ha ocultado que invierno será clave y que han de presentarle mejoras grandes, no “evoluciones pequeñitas”, como en Valencia. “Tenemos que trabajar y remar todos en la misma dirección si queremos optar a luchar por esas primeras posiciones”, que por otro lado es la meta, conque, “me imagino lo más grande, pero se tiene que trabajar para ello”.

Trabajo y no solo por su parte, pero sí en su dirección, en su objetivo, en su meta; el resto son solo anécdotas.