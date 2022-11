Márquez alucina a Honda y Valentino Rossi reconoce por fin su error

Marc Márquez al fin nota el peso de los años y de su equipo, Honda, sobre sus espaldas, quiere conseguir al menos un Mundial más, para igualar a Valentino Rossi, pero no ve ahora mismo que sea capaz de estar al nivel de los otros candidatos que habrá (y los ha habido) en 2023, como Francesco Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo. Simplemente, deben mejorar. Digamos que el 93 no se quiere retirar, algo que le queda aún muy lejos, sin intentar y lograr una última corona en la categoría reina.

Venimos hablando de ello en Don Balón Moto GP en las últimas fechas y para que Márquez pueda tener opciones de colgarse alguna corona más, aún deben mejorar muchas cosas en el equipo japonés. Eso es innegable, como lo es que Márquez es el mejor piloto posible para la firma nipona. Así lo atestigua Filippo Tosi, ingeniero electrónico de equipo Repsol Honda Team desde 2017, un buen conocedor del talento del 93.

Dice Tosi, que la intuición del español es asombrosa a la hora de leer lo que necesita la moto: “eso para mí es algo increíble, que pueda sentir tantas cosas. Luego yo vuelvo a mi ordenador, compruebo los números, y es exactamente como ha dicho él. Sinceramente, creo que es algo de otro planeta”, decía en palabras recogidas por Moto San sobre esta figura clave en el equipo de Márquez.



Rossi lo hizo mal

Asegurar que Valentino Rossi en su faceta de piloto de Moto GP hizo algo mal, es mucho decir, pero al menos eso es lo que se puede resaltar del último paso por micrófonos del genio italiano al respecto de sus últimos pasos en Moto GP, justo antes de su retirada. Aglutina Crash sobre declaraciones del 46 que “mi carrera fue muy larga y lo intenté hasta el final, paré un poco tarde, pero ¡me importa un carajo!”, habría dicho The Doctor, sobre todo tras unos últimos años en los que ya no era competitivo y muchas voces pedían que se echase a un lado. Esto confirma que se fue tarde, dañando algo su reputación impecable como campeón. También se refirió a los rumores sobre Ducati y su posible vuelta a las dos ruedas: “Hay momentos en los que naturalmente lo extraño, sí. Esto es normal”. Sin embargo, el nueve veces campeón del mundo ya ha sentenciado que no volverá. No tiene sentido.