Rossi responde a Ducati sobre su regreso y Honda harta a Márquez

Valentino Rossi se ha retirado y sin embargo sigue estando entre los corrillos que rodean al circuito de Moto GP. Ya sea por sus polémicas del pasado, por sus confesiones sobre su dilatada y exitosa carrera o porque, como ocurre ahora, una firma, en este caso Ducati, quiere contar con él de nuevo sobre las dos ruedas. Posiblemente Rossi nunca deje de estar en boca de la categoría reina, menos aún cuando sigue en activo el único piloto que lo sacó de quicio y que puede aún superarle en el palmarés histórico: Marc Márquez.

Con todo, Rossi aún no debería estar preocupado por un nuevo título del 93 de Honda si nos ceñimos a lo poco que ha evolucionado el equipo de cara al reto que tiene entre ceja y ceja el español, llevarse la corona -la que sería novena- en 2023. Lo ha dicho Marc Márquez sobre los primeros test de la temporada, pero también lo ha comprobado, aunque más discretamente, en Jarama. Lo peor es que Honda ya no puede esconderse.

El mismo team manager, Alberto Puig, así lo reconocía, demostrando que, hoy por hoy, Honda está todavía muy por detrás de sus rivales. Sobre las pruebas de Valencia, donde Márquez fue decimotercero, Puig comentaba que “bueno, probamos diferentes aspectos y prototipos y no fue… Es decir, encontramos algo, pero no es como esperábamos. Esperábamos hacer más pasos, la verdad”, dijo en MotoGP.com, donde aseguró que “desde Misano hemos estado trabajando en las ideas del test. Y algunas cosas son buenas. Pero, en general, no podemos decir que hemos encontrado lo que buscábamos, o lo que esperábamos”. A Márquez esto no puede desilusionarle más, ya que o cambian mucho las cosas en invierno o la decepción será mayúscula en febrero en Malasia.



Rossi no volverá

La relación de Rossi con Ducati es excelente, sin embargo su vuelta a las dos ruedas, aunque fuera como piloto probador, no va a ocurrir, al menos no ocurrirá en un corto espacio de tiempo, como ha sentenciado The Doctor. Centrado como está en las cuatro ruedas, donde sí tiene objetivos en marcha, no ve cabida a las motos en su futuro inmediato. “Para pilotar una MotoGP necesitas un objetivo, para probarla así no tengo tantas ganas la verdad”, argumentó en una entrevista en la Gazzetta dello Sport.