Shock en Moto GP, hasta Bagnaia tiembla: Zarco deja vía libre a Marc Márquez y Martín lo quiere

Francesco Pecco Bagania es el virtual campeón del mundo en 2023 y lo demostró en el Gran Premio de Austria, donde fue el mejor de principio a final, del sábado al domingo, volvió a ganar, metió más puntos a sus seguidores, posee la mejor moto y va en una dinámica imparable. La gran sorpresa a estas alturas es que al final del curso no se colgara la corona. Por detrás la lucha se recrudece y en medio estalla el rumor que paraliza el paddock: la salida de Johann Zarco deja vía libre a Marc Márquez.

La posibilidad ya se maneja abiertamente

Es decir, la posibilidad es muy remota, pero existe y no pocas voces dentro del Campeonato del Mundo de Moto GP se hacían la pregunta: ¿ahora que el piloto francés de Pramac Racing se marcha a Honda, a LCR, puede ser el 93 la alternativa? De momento esa vía que, recordemos, ya cerró Ducati en su momento, sigue abierta y es, no solo posible, sino factible. Hablamos de una moto que domina y la única capaz de plantar cara a Bagnaia en un corto espacio de tiempo. Es, en suma, una salida rápida y certera para el ocho veces campeón.

Jorge Martín, con los brazos abiertos

Y tanto se está hablando de este asunto tras la marcha de Zarco que el mismo Jorge Martín ha alentado sin querer esta posibilidad afirmando en DAZN que “me gustaría tener al lado al piloto más fuerte de la parrilla. No sé quién vendrá, no tengo ni idea”, comentaba, afirmando que “espero tener al mejor piloto posible, porque al final me motivará para ganarle y eso me llevará a hacer buenos resultados”. Tanto en redes sociales, como analistas y expertos respondían rápidamente al madrileño sobre el piloto más fuerte posible: Marc Márquez.

Como Fórmula 1

Nadie pone en duda que ahora mismo Max Verstappen es el mejor piloto en Fórmula 1, pero tampoco se oculta que quizá lo sea porque, además de ser de los más talentosos, tiene el mejor coche. De ahí que Fabio Quartararo y Marc Márquez hayan hecho una comparación entre el piloto neerlandés y Bagnaia. “Creo que es un poco Verstappen ahora mismo, porque creo que, también como en los años anteriores, tenía la mejor moto”, decía el campeón en 2021. Márquez fue en la misma dirección, “Pecco está en un momento dulce y tiene que aprovecharlo al máximo”. Ambos, dos de los mejores, saben que el piloto, pero también la moto, hacen la diferencia y que hoy por hoy ellos no pueden competir con el italiano. Toca echarse a un lado.