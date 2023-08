Fernando Alonso y Hamilton, estupefactos: Red Bull proyecta un nuevo compañero para Max Verstappen

Es tal la superioridad de Red Bull y sobre todo Max Verstappen en este Campeonato del Mundo de Fórmula 1 que, visto el destrozo en resultados que le está preparando el neerlandés a su compañero de equipo, Sergio Pérez, al que desde ciertos sectores le llueven las críticas por esa diferencia con el líder del Mundial, desde ciertos sectores se ha planteado si no podría darle la firma su otro monoplaza a un piloto de mayor capacidad, y la respuesta sorprende a Fernando Alonso y toca muy de cerca a Lewis Hamilton.

El intratable ritmo de victorias y grandes resultados del RB19 deja a los rivales del fabricante austriaco a años luz hoy por hoy de Red Bull, de modo que varias voces se alzan, incluso internamente, por los resultados menos impresionantes del compañero de Mad Max, al que, dicen estas voces, se le deben exigir mejores prestaciones sobre el asfalto; no en vano Verstappen le saca 125 puntos a Pérez con una ganancia en su monoplaza teóricamente similar. Incluso se ha llegado a hablar de una probabilidad asombrosa: fichar a Lewis Hamilton.

Y sobre ello, el asesor de Red Bull, Helmut Marko, no ha eludido la respuesta, que es convincente. Reconoció en Car in Driver que si bien “al público, a los telespectadores y a los periodistas les encantaría”, ellos quieren ganar el campeonato, tanto de pilotos como de constructores, y para ello, reconocía, es “mejor si tienes una jerarquía, donde está claro quién es claramente el número uno más rápido y quién es el piloto número dos”. Al respecto reconocía que sí veía a Lando Norris, pero no a Hamilton, con el que es “escéptico” sobre esta posibilidad. Imaginamos que demasiados problemas en ciernes para dos gallos de esta magnitud.

Para ello, Marko puso ejemplos de uniones galácticas que resultaron pésimas para sus equipos, como la que conformaron las leyendas del malogrado Ayrton Senna y Alain Prost o, más recientemente (2007), la dinámica explosiva que tuvieron Fernando Alonso y el mismo Lewis Hamilton en McLaren. Vamos, un, ‘no gracias’ en toda regla.