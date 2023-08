Con Honda herida, Marc Márquez pone orden: dardo directo a Quartararo y confirma la fecha decisiva

¿Cómo fiarse de las posibilidades de Honda cuando el único de los pilotos de la firma japonesa que ha ganado esta temporada una carrera, el único que había mostrado que tenía posibilidades, es el primero en abandonar el barco? Marc Márquez, que es quien más presión tiene y quién se queda dispara el dardo en dirección de su compañero, pero al final son Yamaha y Fabio Quartararo quienes ganan.

Confirmación de una salida anunciada

En Don Balón Motor ya habíamos anunciado que la marcha de Álex Rins de LCR era un hecho, es más, habíamos puesto destino al español en 2024, por lo que la confirmación de la noticia no sorprende, aunque Márquez se guardaba una pulla para su compañero, que, en tiempos de crisis para él y Joan Mir como pilotos titulares de Honda, dejó entrever que Honda no estaba tan mal como parecía. Ahora se confirma que el panorama a día de hoy es desolador.

En una entrevista en exclusiva con Motorsport, el 93 enviaba un mensaje al que será su ex compañero la temporada que viene -ese que le quita el puesto de Franco Morbidelli en Yamaha y se une a Fabio Quartararo como piloto titular de la otra marca japonesa- con respecto a su marcha: “él mismo dijo que la Honda no era tan mala moto, que se podía ganar con ella. Que en tan poco tiempo ya piense en marcharse a otra marca me sorprende”, decía.

Es evidente que esa salida ha hecho daño al equipo, que se encuentra en mínimos históricos en la categoría reina del motociclismo, pero, como decía al citado medio el ilerdense, “respetamos su decisión y si se marcha será que no ve que la Honda sea tan buena moto, sino que está buscando otro proyecto”. En esa misma charla, Márquez se ponía una meta bien clara: el test de Misano, donde podrán probarse las motos que darán la cara en 2024. Todo va aclarándose para bien o para mal.