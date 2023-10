Sorpresón incómodo de Honda y Márquez para Bagnaia y Jorge Martín, como con Valentino Rossi

El respiro obtenido por Francesco Pecco Bagnaia en el Gran Premio de Indonesia ha sido aire fresco para un vigente campeón del mundo que mira con mucho respeto al aspirante, un Jorge Martín que llegaba lanzado al fin de semana, llegó a la carrera del domingo como líder y del que, tras su caída en la misma, brotan viejas dudas en Borgo Panigale. Y todo ello confluye con los últimos retazos de la relación entre Marc Márquez y Honda, que ven en Philippe Island una posibilidad que recuerda mucho a una evocación poco agradable para Valentino Rossi. Pero vayamos por partes.

Por un lado, parece poco probable que Marc Márquez pueda luchar por el podio del Gryfyn Australian Motorcycle Grand Prix, pero no lo descarta, lo cual puede convertir al 93 en protagonista justo en el tramo decisivo del Campeonato del Mundo de Moto GP, algo que le sonará y mucho al mismo Bagnaia pero también a su ídolo, un Valentino Rossi que perdió su cara a cara con Jorge Lorenzo por su disputa con Márquez en 2015. Como aquel año, Márquez va con todo y no tiene nada que perder, ¿será juez?

Y para muestra, su salida ante la prensa, donde Márquez no ocultó su preferencia por Philippe Island: “es un circuito que me trae muy buenos recuerdos. El lugar es algo realmente único en el calendario de MotoGP y también he disfrutado de muchas carreras memorables allí”, comentó ante los medios, no descartando su lucha con los mejores: “el año pasado conseguimos allí un podio realmente bueno, mi número 100 en la categoría reina”. Hay quien ve el circuito australiano como clave en el devenir del Mundial y curiosamente Márquez pretende ser protagonista en cabeza, como lo fue en su día en la citada polémica lucha entre Rossi y Lorenzo. Salvando las distancias, Bagnaia y Martín deberán estar atentos al protagonismo que quiere conseguir Márquez antes de su adiós de Honda y su bienvenida a Gresini.

Polémica

Al margen del maremoto Márquez, Ducati ha salido al paso de nuevas incógnitas respecto a supuestos tratos de favor en la marca en favor del líder del campeonato, a lo que Paolo Ciabatti ha sido en GPOne taxativo: “si Ducati no quisiera que Martín compitiera por el Mundial no le darían las mismas opciones que tiene Bagnaia”, comentaba al respecto, asegurando que “esta discusión me irrita”. Los resultados de Martín desde luego le dan la razón.