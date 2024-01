Supera a Bagnaia, atiza sin filtro a Ducati y Dall’Igna y enseña a Marc Márquez el camino al título

Cuando uno piensa en el techo en Moto GP de Ducati, la marca que domina ahora mismo la categoría reina con absoluta rotundidad, lo hace mirando a su actual número uno de rojo, Francesco Pecco Bagnaia, pero es otro piloto, un mito, quien ha ganado más que él para la firma de Borgo Panigale y ahora atiza sin compasión a la escudería, además de servir de referente para la nueva estrella de la firma italiana: Marc Márquez.

Ni está de acuerdo ni lo comparte

‘Solo’ ganó dos campeonatos mundiales, sin embargo, Casey Stoner (23 victorias por las 14 de Pecco) es un mito viviente del Mundial en general y de Ducati en particular, con el que ganó un título nada más aterrizar en el equipo. Y precisamente ese es el objetivo, por ahora algo difuso, del ilerdense, del 93: llegar y besar el santo. Pero no será fácil, ya que casi todas las bazas y armas pertenecen a sus rivales y compañeros de marca. Y eso a Stoner no le gusta.

El de Southport ha sido muy crítico con este dominio que ejerce Ducati a través de sus ocho motos. En La Gazzetta dello Sport aseguraba que “no estoy muy contento con el hecho de que tengan tantas motos en la parrilla. Así, pueden controlar a todos los equipos y exigirles resultados que no son correctos. Es justo que haya órdenes de equipo, pero no debería haber órdenes de fábrica”, sentenciaba el australiano, quien además recalcó que, por ese motivo, “perdí mucho respeto por ellos después de que llegaran a este nivel. Si tienen que ganar a toda costa para mí no tienen honor”.

Una de las personas de las que habló en términos no tan categóricos de éxito fue el llamado gurú de Ducati, Gigi Dall’Igna, al que puso por detrás de Filippo Preziosi como figura clave de la marca.

Pero Dall’Igna es a día de hoy determinante para entender la evolución actual de Ducati y también, como Stoner, un protagonista que no se muerde la lengua; como prueba sus últimas palabras, en Misterhelmet, al respecto del fichaje de Márquez por Gresini, del que dijo que “si hay alguien que ha empezado esto seguramente ha sido Márquez. Porque ha sido él quien ha decidido renunciar a una moto oficial, renunciar a un gran sueldo”.