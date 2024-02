Tras Qatar, Ducati alivia a Marc Márquez y Jorge Martín con el notición que no aprueba Pecco Bagnaia

Juntar a muchos gallos en un mismo corral no suele ser una buena idea en ningún deporte. En este sentido, Ducati se ha convertido en especialista a la hora de unir talento bajo el paraguas de una misma marca, juntando así a tres de los mejores pilotos de toda la parrilla como lo son Pecco Bagnaia, Jorge Martín y el recientemente incorporado Marc Márquez, formando así una tríada que, pese a que suma una cantidad de talento difícilmente igualable, también conlleva serios problemas. Especialmente, cuando solamente hay dos puestos en el equipo oficial.

Ducati frena la renovación de Bastianini

Ante esta situación de lucha por un puesto en el equipo oficial, Davide Tardozzi salió al paso en unas declaraciones para la web oficial de MotoGP donde enfrió la renovación de Bastianini y aseguró que tenía que demostrar mucho en este 2024: “Es un año importante para él después de un 2023 muy malo. Creo que está completamente recuperado físicamente… Primero tenemos que acabar con la renovación de Pecco, después veremos qué va en segundo lugar. Enea es un candidato, pero nos tomará un tiempo decidir el segundo piloto de 2025”.

Con las palabras de Tardozzi parece evidente que en Ducati no tienen claro si conviene seguir con Bastianini en el equipo oficial mientras que dos estrellas como Jorge Martín y Marc Márquez esperan en motos no oficiales en los equipos de Pramac y Gresini. Y es que, como ya amenazó Martín, si no llega una oferta del equipo oficial, podría abandonar Borgo Panigale, al igual que un Márquez que no es piloto de equipos satélite.

Márquez y Martín: un problema para Pecco

Pesea a que los recientes test de los españoles en Qatar no ha sido especialmente esperanzador en Catar, la realidad es que ambos representan una amenaza real para un Pecco Bagnaia que no está acostumbrado a tener una gran competencia en el box de al lado, algo que como ya os contamos en Don Balón, tampoco hace especial gracia en Borgo Panigale, donde lo apuestan por todo por el bicampeón italiano.

Así pues, mientras que 2024 todavía puede ser un año relativamente tranquilo, en Ducati ya se preparan para las curvas que puede suponer el 2025, año en el cual deberán tomar decisiones sumamente importantes.