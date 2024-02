Losail destapa las 3 ganancias de Márquez para revolucionar Ducati; Martín y Bagnaia no se lo creen

El discurso, que no el ritmo y las sensaciones, de dos de los campeones del mundo que tiene el paddock es más o menos parejo. Tanto Fabio Quartararo como Marc Márquez destacan en optimismo, pero echan un paso atrás en protagonismo, esperando que la situación de un vuelco en el futuro, pero por ahora situándose por detrás de los tres pilotos más convincentes, junto a Bezzecchi y Aleix Espargaró, de Ducati, como son Francesco Pecco Bagnaia, Jorge Martín y Enea Bastianini.

Antes de la segunda tanda de Test oficiales en Losail, Márquez se mostraba precavido y a la vez fijaba cuáles eran sus objetivos, sus tres ganancias, a recuperar para poder ser competitivo en un corto espacio de tiempo. Sobre lo primero, argumentó en rueda de prensa que “entiendo las expectativas de los fans y entiendo que creen en mí”, decía, pero haciendo hincapié en que su realidad ahora mismo pasa por entender la moto, no luchar por el Mundial. Es más, esas tres ganancias de las que hablamos, que el piloto español se fija, son precisamente los tres pilotos protagonistas de Ducati: “Hay tres chicos especialmente, dentro de Ducati, que están pilotando muy bien; y trato de aprender de ellos. Pero se necesita tiempo y es difícil; veremos si poco a poco puedo estar más cerca de ellos”, argumentaba.

También lanzó balones fuera sobre los que opinan que en pos de entender la moto, no da todo lo que tiene para ocultar sus cartas. En base a esas afirmaciones, el 93 argumentó en palabras recogidas por Crash que "No. Por supuesto que estoy presionando. Todo el mundo está presionando en la prueba”, especificando eso sí que su ritmo a veces se debe a que “necesito entender algunas cosas”. En la misma línea se manifestaba un Quartararo que ve avanzar y trabajar mucho a Yamaha pero certificando que este paso al frente no es todavía determinante: “no, no estamos cercanos. No estoy cerca”.

Esto, lógicamente, hace que Bagnaia y Martín, los dos grandes candidatos junto a Bastianini, confíen en un inicio del curso donde los rivales de unos y otros no sean ni Márquez ni el francés, sino ellos mismos, y entre ellos. Sin ir más lejos, el mismo mass media reflejó el parecer de Jorge Martín, viendo a Bagnaia como su rival, además de “Aleix está haciendo un gran trabajo, llegará Enea. Hay muchos pilotos que pueden hacerlo, así que me centraré en mí mismo, intentaré mejorar y ser rápido”.