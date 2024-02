Un detalle imperceptible puede tumbar a Marc Márquez y Jorge Martín siembra la sospecha en Ducati

Dudas, muchas dudas, eso es lo que tienen algunos de los teóricos favoritos si no para ganar el Mundial, donde ahora mismo el bicampeón, Francesco Pecco Bagnaia, saca un par de pasos al resto, sí al menos de cara a pelear por la victoria del próximo y primer gran premio de la temporada, en Catar. Las tienen en Gresini, también en KTM e incluso ha hablado de ellas Jorge Martín, quien no está ni mucho menos tan contento con las pruebas de pretemporada como los dos integrantes del equipo Lenovo Ducati.

Paso atrás

Puede decirse que Jorge Martín está arrancando esta pretemporada mucho peor de lo que terminó el Mundial 2023, donde era el más rápido. Ahora no es así, pilotos como Fabio Di Giannantonio o Aleix Espargaró han rodado por delante y por supuesto Bastianini y Bagnaia, por ese orden. Y hay un motivo, uno que siembra sospechas en Ducati, que genera eso, muchas dudas en el madrileño.

En los test explicaba que “ya vengo teniendo problemas de vibraciones en la moto antes de empezar los test, no sabemos muy bien por qué, y no tenemos aún la solución”, decía visiblemente preocupado, asegurando que “hay algo que no funciona bien y no puedo pilotar a gusto, y en el simulacro ha sido un desastre”, y, por tanto, “nada funciona ahora mismo, tenemos que mejorar para la carrera”. Palabras estas que chocan con las grandes sensaciones de los dos pilotos italianos del equipo rojo de Borgo Panigale.

Márquez, por su parte, era tímido en sus expectativas, asegurando que “veremos qué pasa en el Gran Premio, pero aún estamos un poco lejos de estos pilotos que marcan la diferencia”. Sobre ello y la polémica de si el 93 guarda algo ha hablado con Crash Simon Crafar, quien ha dicho que “Por mi propia experiencia, resulta más difícil adaptarse. Cuanto más joven eres, más rápido puedes adaptarte a las nuevas motos, neumáticos y configuraciones”. Eso sí, aunque manifestó que ve las “dificultades para cambiar del estilo de conducción de Honda al estilo de conducción de Ducati”, él (Márquez) lo logrará.

La pregunta, como es lógico, queda ahí como ese detalle que puede ser determinante: ¿Puede la edad jugar en contra del ilerdense?