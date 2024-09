Un año después, Honda recibe otro palo de Marc Márquez: con el 93 se marcha un acuerdo histórico

Perder a un piloto legendario como Marc Márquez es un golpe del que muy pocos equipos serían capaces de recuperarse. En este sentido, Honda ha visto como en cuestión de menos de un año, la salida del piloto de Cervera ha provocado una infinidad de cambios dentro del equipo. Y es que los del ala dorada han pasado de ver como Repsol quitaba parte de su peso como patrocinador, a decidir quitarlo todo, dejando así a Honda sin el que ha sido durante muchos años una gran fuente de ingresos y financiamiento para el equipo.

En este sentido, la firma de Repsol ha ido muy ligada a la presencia de grandes pilotos españoles en el equipo Honda. Pues, antes de la llegada de Márquez, con Pedrosa en el equipo ya había una importante sinergia entre la firma japonesa y la española. Sin embargo, con el reciente adiós de Marc y la gran pérdida de competitividad por parte de los del ala dorada, la decisión de Repsol no ha sido otra que la de salir por completo de su colaboración con Honda, siendo esta la última consecuencia del adiós del ocho veces campeón del mundo.

A los problemas deportivos se le suman los económicos

Si bien es cierto que si algo no le faltará a Honda, es dinero para financiar su proyecto en MotoGP, el hecho de perder un acuerdo tan grande como lo es el que tenía con Repsol, supone un importante golpe a la partida de ingresos del equipo japonés. Y es que, si no fuera suficiente con el hecho de ser, con mucha diferencia, el peor equipo de toda la parrilla, ahora los nipones deberán buscar una nueva fórmula para financiar su regreso a la cúspide del Mundial de MotoGP, un objetivo para el cual no contarán ni con el talento de Marc Márquez ni con el financiamiento que les ofrecía el histórico acuerdo que tenían con Repsol.

Así pues, siguen las consecuencias del adiós del legendario 93 de Honda, con el cual, no solo se fueron todos los éxitos deportivos, sino que también parte importante de los ingresos por patrocinio como lo ha sido el de Repsol.