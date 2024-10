Valentino Rossi inventa otro guion para Ducati 2025: en medio de Bagnaia y Márquez, y otro problemón

La cruzada de Valentino Rossi contra Marc Márquez no ha terminado, es más, se va a recrudecer ahora que ve que el de Cervera, lejos de responder a sus incitaciones, se dedica a mejorar, va dando pasos al frente en busca de su noveno título mundial, lo que lo igualaría con el de Urbino. Y esta situación se va a tensar más el año que viene porque el italiano estará más presente por el paddock de Ducati, cosa que en más de uno en Borgo Panigale incomoda.

No lo decimos nosotros, sino el nueve veces campeón del mundo, quien ha confesado a Motorsport que “este año he lamentado no estar tan presente en las carreras y he tenido menos tiempo para trabajar con los pilotos de nuestra Academy”, comenzaba diciendo, a la vez que aseguraba que “en 2025 quiero estar más presente en las carreras de MotoGP, así que también haré menos carreras de coches por ese motivo”. Quien más quien menos ve la incursión del 93 en el feudo de Bagnaia como un motivo de alerta para Il Dottore, quien abiertamente trabaja tanto en favor del de Turín, como de los demás miembros de la Academia.

La distancia, un problema a mayores

Con todo, aún siendo esto cierto, El Periódico de Catalunya ha leído entre líneas sobre las palabras de Rossi, asegurando que tiene un problema a otro nivel, uno que afecta a la llegada a Moto GP de Liberty Media.

Este medio aseguraba que “pese a que le regalaron un equipo de MotoGP, Rossi jamás ha agradecido a Dorna y al Mundial tal regalo, pues aparece a cuentagotas en el paddock”, es más, afirmaba que “quien le regaló la escudería, ya se ha arrepentido". ¿Habrá Rossi determinado que ha de estar presente de ahora en adelante para no perder lo adquirido?

El aprendizaje del de Cervera

Dani Pedrosa daba su opinión a Jorge Lorenzo en el podcast ‘Duralavita’ sobre lo que puede pasar la temporada que viene. A su juicio, “Marc cada vez conoce más la Ducati. Pero a cada circuito que va es la primera vez que va con la Ducati”, de modo que de cara al año que viene “debería tener muchas cosas aprendidas de este año”.