Marc Márquez y Bastianini eligen nueva lucha y el pupilo de Rossi se harta y dice ‘no’ a Bagnaia

Las posibilidades de título de Marc Márquez y Enea Bastianini, por pocas que tuvieran, murieron en Mandalika al quedar fuera de los puntos en la carrera que afianzó el liderato de Jorge Martín. Por eso al de Cervera y a La Bestia les toca mirar nuevos objetivos. Para el ilerdense la cosa está clara y siempre lo tuvo, precisamente por la diferencia entre la GP23 y la GP 24 que ahora recalca a Bagnaia el pupilo de Valentino Rossi.

Se acabó

Decía Neil Hodgson en TNT Sports que “la posibilidad de Marc de ganar el campeonato desapareció hoy”, por su parte el 93, seguro sobre sus posibilidades reales, que situaba en el cuarto y quinto puesto en la carrera de Indonesia, como a lo largo de este campeonato mundial, lo veía con sencillez: “se me rompió el motor. Es algo que pasa en esta competición, pasa en este deporte. No está en nuestras manos. A veces pueden pasar cosas mecánicas. Ganamos juntos, perdemos juntos”.

Se le ha incendiado la moto a Marc Márquez en Indonesia. Sus pocas opciones de intentar pelear el Mundial se desvanecen. pic.twitter.com/sztiJwZ25R — Germán R. Abril (@gerebit0) September 29, 2024

¿Y ahora?

Pero tanto el ocho veces campeón del mundo como el de Rímini no van a dejar de ser juez y parte en la lucha por el título. “Ya lo he dicho y por eso estaba tan calmado, estaba intentado jugar mi baza que era ser constante y conservador, pero cuando pasan cosas que no están en tus manos no lo controlas. Mi objetivo en estas carreras es buscar la constancia para crear base para el año que viene”, comentaba el español, que quiere el podio e incluso luchar la segunda plaza.

Bagnaia se justifica y Bezzecchi responde

Las malas salidas de Pecco Bagnaia le están costando caras, sobre lo que advirtió el bicameón que, en la aceleración, “GP23 tiene un poco más de ventaja”, sin embargo el piloto de VR46, Marco Bezzecchi respondía que “sí, es cierto. Pero la tracción en la entrada de la curva es un gran problema para nosotros”, comentó en Crash, asegurando además que la GP24 “es mejor en frenado y en curvas”, quejándose de la dureza del neumático en “para girar y para frenar”, que en comparación con la moto de Bagnaia “es muy malo”. Para el de Pertamina Enduro VR46 Racing Team, como para Márquez, la diferencia es abismal.