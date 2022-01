Valentino Rossi y la pelea con Jorge Lorenzo en su etapa Yamaha

Valentino Rossi y Jorge Lorenzo nunca han tenido una buena relación. No es ningún secreto que durante su etapa como compañeros en Yamaha ambos discutían casi semanalmente y ni siquiera se molestaban en ocultarlo de cara al público. Su enemistad era sabida por todos y los cruces de declaraciones constantes entre los dos pilotos. A día de hoy, con los dos deportistas retirados, su relación ha mejorado. No se puede decir que ahora sean los mejores amigos del mundo, pero sí que existe una buena relación entre ellos. De hecho, el balear acudió en el circuito de Ricardo Tormo a saludar al italiano después de que se retirara, algo que antes era impensable.

En una entrevista en el medio In Depth il Dottore ha hecho alusión a como era convivir con el piloto español: “Dos pilotos top, con la mejor moto del mundo. El problema es que luchas por el mismo objetivo, así que hay un momento en el que tus caminos no van recto. No es fácil porque todos quieren ganar. Es difícil porque algo pasa. Pasa algo en el circuito, la tensión es alta. Igual dices algo en una entrevista con los periodistas, en la que dices algo malo sobre tu compañero… y no es fácil. Era difícil no pelearse” aseguraba el italiano.

En la entrevista Rossi recuerda uno de los peores momentos de su etapa en la escudería japonesa junto a Jorge Lorenzo: “¿Lo peor? Fue en 2009 en Barcelona. Cuando luchamos durante toda la carrera. En el equipo empezó a haber algunos problemas. Para una parte fue una gran alegría porque gané yo; los otros estaban enfadados…”, comenta.

El Doctor relata que cuando se enteró de que en 2008 Yamaha quería formar un equipo con dos pilotos top para luchar por el campeonato el italiano se enfadó y se fue porque no entendía la postura del equipo: “Vengo aquí, gano después de 20 años, merezco un piloto que sea un poco menos que yo, pero no lo hicieron así, eso me hizo cambiar de moto e irme e Ducati porque con Lorenzo es difícil”.

Actualmente con los dos pilotos lejos ya de los circuitos de MotoGp la relación ha mejorado bastante. No existe esa rivalidad y eso ayuda a que ambos caracteres se suavicen y piensen solo en lo que han logrado a lo largo de su carrera y no en las pequeñas rencillas que pudieron ocurrir en el pasado entre dos pilotos con un trato complicado.