Valentino Rossi y 'Pecco' Bagnaia quedan retratados: la otra lectura del zarpazo de Marc Márquez

Por orden de relevancia, el Gran Premio de Aragón se escribe desde un nombre, Marc Márquez, y su actuación sensacional y luego lo de todo lo demás: el incidente grave entre Álex Márquez y Francesco Pecco Bagnaia, la segunda plaza de Jorge Martín y la tercera de Pedro Acosta o fatídico fin de semana de Aprilia.

Desde luego, hay muchas lecturas posibles tras el paso del Campeonato del Mundo por Motorland, pero la victoria, tanto con la pole, como el esprint y la carrera del domingo, del piloto de Gresini hablan de una superioridad apabullante sobre sus rivales, especialmente el madrileño, el turinés y un Bastianini que cede su tercera plaza al de Cervera. Y esta victoria, triple, es más que eso.

Quizá (más que probablemente) a Márquez no le de para luchar por el título, aunque baste un dato para baremar la importancia de Aragón: si se da otro fin de semana como este de Alcañiz, en el que Márquez le ha metido 36 puntos al bicampeón, podría quedarse a tiro de Pecco. Así de simple. Quedan ocho carreras y el español solo quiere seguir creciendo; veremos hasta dónde llega: está a 47 puntos de Bagnaia y a 70 de Martín.

Aunque, más allá de datos, es inevitable pensar que esta historia, donde Marc es juez y parte del conflicto entre los dos grandes aspirantes al título, recuerda a la que vivió con Jorge Lorenzo y Valentino Rossi, y eso nos lleva a unir cabos. Otra vez. Sí, efectivamente, de nuevo volvemos a destapar la vieja disputa entre Rossi y Márquez o entre una facción y la otra, y en esta ocasión, Il Dottore sale mal parado. Es verdad que Oliveira se ha mostrado favorable a culpar a Álex Márquez del choque con Bagnaia, pero esa opinión, como la del número 1 o la de Bezzecchi, es decir, de la academia, no es compartida por la mayoría.

De entrada, Álex lo niega, mientras que Jorge Lorenzo, Aleix Espargaró, Pol Espargaró o Maverick Viñales, amén del mismo Marc, lo ven de forma contraria o como un lance de carrera. Y no son los únicos, los comisarios y Ducati, que calla, piensan de esta forma. Hasta el mismo Jorge Martín opinaba de la misma manera al término de la disputa.

Recordemos que hace poco Valentino Rossi se descolgó llamando “personaje” al ocho veces campeón del mundo, a la vez que ha apoyado a Bagnaia contra el español y criticado a Ducati por el fichaje del catalán. De modo que, para bien o para mal, y más con Marc a este nivel, esa guerra del pasado va camino de revivir. Y esto no ha hecho más que empezar: en 2025, el de Turín y el de Cervera compartirán equipo.

"When we entered into the corner, I hear his engine, that he was opening the throttle!"



Pecco Bagnaia has had a weekend to forget at the #AragonGP 😩



🎙️ @Steveday | #MotoGP | Live on TNT Sports and Discovery+ pic.twitter.com/ZyqJOFJq1J