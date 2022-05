Viñales explota harto de comparaciones: no quiere hablar de Espargaró

Forman parte de la misma escudería pero los resultados y los puntos de uno y otro en el campeonato de Moto GP son muy diferentes. Maverick Viñales y Aleix Espargaró están obteniendo posiciones muy diferentes en las carreras de este Mundial pero, aunque los registros de Espargaró sean muchísimo mejores que los de su compañero de equipo, lo cierto es que Viñales tiene claro que quiere competir a su manera y que copiar el estilo de Espargaró no es el camino adecuado hacia el éxito.

Así se ha manifestado el gerundense en sus últimas declaraciones, seguramente cansado de las comparaciones con su compañero de equipo: “Nos estamos acercando al estilo de conducción de Aleix Espargaró porque creo que con esta moto es lo correcto, pero no es lo que estoy buscando. Voy a seguir mi propio camino y eso es lo que valdrá la pena”.

Y es que para Viñales el problema no es la manera de pilotar de uno y de otro piloto, no piensa que la de Espargaró sea mejor y la suya peor, sino que ve más el quid de la cuestión en la puesta a punto de la moto y en que no se encuentra a gusto con ella: “Es una cuestión de cómo haces el tiempo por cada vuelta porque lo que siento es que tengo que apretar mucho en la frenada y luego no lo puedo recuperar”.

De hecho, para Maverick Viñales el principal problema de todo está en los neumáticos, se siente mejor pilotando su Aprilia cuando lo hace con neumáticos usados en lugar de con nuevos, algo que parece paradójico: “Tenemos que pensar en cómo mejorar esta brecha, es muy difícil girar cuando colocamos neumáticos nuevos porque cuando abro el acelerador no tengo mucho agarre en mi moto. El ritmo es muy bueno con neumáticos usados pero con los nuevos soy muy lento, tan sólo puedo mejorar una décima y eso no es normal. Hay algo que nos estamos perdiendo”.

Así, Viñales parece desesperado por encontrar una solución que le permita mejorar sus resultados en las próximas carreras y empezar a mostrar una mejor versión en el Mundial de Moto GP.