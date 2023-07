Vuelco a Silverstone y nuevo acuerdo hasta 2025: Marc Márquez y Pedro Acosta se apuntan

Las vacaciones de los pilotos llegan a su fin y una nueva cita, esta en suelo británico, surge con dos importantes novedades bajo el brazo. Una es de carácter inmediato, mientras que la otra es una confirmación del gusto del aficionado, y en ambos sentidos Marc Márquez y Pedro Acosta, presente y futuro del talento español, siguen en el foco de la opinión mediática.

El piloto de Moto2, donde corre con Red Bull KTM Ajo, ha concedido una entrevista en la que certifica que es un fenómeno creciente y que las expectativas con él son severas, aunque, a la vez, confirma que trata de controlarlas. Márquez, por su parte, ultima la puesta a punto de Silverstone sin perspectivas de mejora, con Jorge Lorenzo y Casey Stoner atacando la aerodinámica y Honda prometiendo pocas ganancias. Nada nueva bajo el sol.

Un fenómeno

El llamado nuevo Márquez, decía en Speedweek que cuando “tenía 16 años, me metí en Moto3 y de repente tenía más cámaras sobre mí que Márquez o Fabio Quartararo”. Y esa expectación viene dada por sus éxitos y su personalidad, que dejó patente en el mismo medio cuando criticó que las carreras no fueran emitidas en abierto: “en muchos países la gente tiene que pagar para ver las carreras por televisión. Esto no está bien”.

Cambios inmediatos

Más allá de esta polémica, todos los pilotos, pero sobre todo las marcas, tendrán que hacerse cargo de la novedad que ya quedará implantada en el trazado inglés, como es la presión de los neumáticos, donde se establece una graduación de sanciones. El comunicado de Moto GP afirma que “es un nuevo sistema de monitorización de la presión de los neumáticos diseñado para asegurar que todas las máquinas de MotoGP cumplen con las presiones establecidas por el Proveedor Oficial de Neumáticos de MotoGP, Michelin”.

Por último, se ha confirmado que el Circuito de Jerez seguirá en pie durante 2024 y 2025, algo que estaba en duda por la rotación de citas y que ha confirmado la nueva alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo.