Marc Márquez en medio de otra lío: KTM echa leña al fuego y Casey Stoner esta vez dispara a matar

Que la actual Moto GP no favorece a las dos marcas históricamente dominadoras de la categoría reina del motociclismo es un hecho incontestable, que eso sea culpa de la propia Moto GP es otra cosa. Esta polémica que gira en torno a la virtud del piloto sobre la moto, y viceversa, la mecánica o la aerodinámica toca muy de cerca a Ducati, KTM y por supuesto a Marc Márquez, uno de los grandes damnificados.

Cuando Márquez ganaba con regularidad, antes de las lesiones y el cambio de paradigma en el Mundial, el debate era menor, básicamente porque se centraba en el piloto, y a fe que eso gusta a la vieja escuela, como han expresado pilotos como Jorge Lorenzo, Agostini o el mismo Casey Stoner, una de las voces más firmes en el paddock y que ahora vuelve a poner el dedo en la llaga de quienes dominan sin discusión por un motivo evidente.

El mítico campeón australiano habló para Speedweek y fue taxativo: “no creo que Honda y Yamaha tengan la culpa de la situación actual. Más bien, creo que las reglas se han cambiado para ayudar a los fabricantes europeos con su aerodinámica” argumentaba, sentando las bases de un nuevo debate del que bien podrían quejarse en Japón. “Hace unos años, se decidió prohibir todas las ayudas aerodinámicas, pero luego este plan se anuló repentinamente nuevamente. Es por eso que Suzuki dejó MotoGP y me preocupa que Honda y Yamaha también se vayan porque lo que tenemos ahora no es lo que se comprometieron”, comentó. Como ven, el que fuera piloto estrella de Ducati no se muerde la lengua y, como otros, teme abiertamente la marcha de Yamaha y Honda del primer nivel deportivo sobre dos ruedas.

Una polémica enterrada… y desenterrada

Cuando Jack Miller disparó contra Marc Márquez por quejarse de su moto, el 93 no quiso entrar al trapo y aunque luego matizara sus palabras el de KTM, del pique parecía que nada había quedado. Hasta ahora. Y es que estas discrepancias que parecían muertas y que sin previo aviso ha reavivado Brad Binder, el cual en MotoGP.com decía: “Es difícil, pero Jack no se equivoca. No nos pagan por pilotar en la parte de atrás de la parrilla. No importa cómo te sientas, tienes que rendir y aprovechar al máximo el momento”.