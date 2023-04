Doble victoria para Marc Márquez en Jerez, ya se relame: Ducati y Aprilia tienen un problema

Desde Honda mantienen el silencio técnico sobre la posibilidad de llevarse el Mundial, pero aunque no lo confirman, lo piensan: no están para tanto. Al menos por ahora. Porque si bien necesitan más, su evolución es evidente y quedó plasmando en Austin, algo que ya le recalcó Alberto Puig a Marc Márquez. Estos síntomas positivos son música para los oídos del español, que además ve como crece la tensión en Aprilia y Ducati.

A vueltas con la sanción

Sea sancionado o no Márquez, este asunto ya no le preocupa, nada puede hacer para cambiarlo y Honda ya ha jugado sus cartas ante Apelación. Aprilia no lo acepta, como demostró Massimo Rivola, que cargó duramente contra la FIM y contra la acción de Márquez, de modo que una vez se pronuncie el organismo, habrá lío. Sin embargo, como decimos, Márquez se centra en su recuperación y en sus ganancias de cara al Circuito de Jerez.

Recientemente Jean-Michel Bayle elogiaba en GPMag el talento del español diciendo que “lo que hace que Marc Márquez sea excepcional es que, desde la FP1, está al límite en casi todas las fases de la conducción”, argumentaba, además hacía hincapié en un hecho en el que, a su juicio, mejora a sus rivales: “lo más difícil es hacer que la bicicleta gire. Si un piloto puede hacer que gire más rápido que los demás, puede hacer una gran diferencia”. Lógicamente eso en el 93 no va a cambiar y puede tener ya algo ganado de cara al futuro si nos fijamos en las sensaciones no solo de Álex Rins, que ganó en Las Américas, sino en las de Joan Mir.

El compañero de equipo de Márquez analizaba en Crash sus impresiones tras la primera victoria de su equipo esta temporada y sorprendía con sus palabras, que son esperanzadoras, ya que argumentaba que, aunque parezca que están mal, lo cierto es que “estamos más cerca de los mejores de lo que parece”. Mir recalcaba a la vez que “veo potencial”, ya que “mejoramos la frenada y la velocidad en las curvas”.

Y si hay música a favor, también hay ruido beneficioso entre los vecinos. Primero desde Aprilia, donde no se oculta la tensión entre Aleix Espargaró y Maverick Viñales, como afirmó el mismo Raviola; pero tampoco en Ducati, donde no se disimula en exceso como no sentó bien que Bagnaia echara la culpa de su caída en EEUU al equipo y no a su propio error. El fuego amigo y el regreso de Bastianini añaden más picante en Borgo Panigale.