Yamaha revienta Jerez, se acabó la espera y se vienen cambios: Marc Márquez ríe y tortazo a Ducati

Antes de que los Márquez marcaran territorio esta mñana (viernes) en Jerez en los primeros libres, Marc Márquez ya estaba posicionado para exigir lo que se merece, y esta petición casi enlaza a la perfección con las circunstancias: por un lado, con el movimiento de Yamaha, que va a cambiarlo todo en 2025, y después con las previsiones de Borgo Panigale, la cual perderá bocas de incendios, pero no potencia de fuego.

Lin Jarvis, mandamás en Yamaha, habló con el Corriero dello Sport y los rumores han tomado raíl, precipitando los acontecimientos. “A partir del año que viene habrá dos Yamaha M1 más en la parrilla, y un equipo satélite se encargará de ellos. No puedo revelar el nombre del equipo, pero tengan la seguridad de que el objetivo de tener cuatro pilotos Yamaha quedará cumplido”. A estas palabras ayudó que en Pramac, su homólogo, Gino Brosoi, negó categóricamente que fuera su equipo ese bloque satélite que su uniría a la firma japonesa, de modo que todo hace indicar que Gresini será ese equipo, toda vez que Uccio Salucci, responsable puesto por Valentino Rossi en Pertamina Enduro VR46, aseguró que están muy cerca de renovar con los italianos. Y con el 93 buscando y casi encontrando una moto oficial en 2025, todos los caminos le llevan a Pramac… siempre y cuando no se adelanten en KTM o Aprilia, lo cual no sería descabellado. Es decir, Yamaha pasará a tener dos motos más; Ducati, dos menos y Márquez avisa: quiere ser cabeza de cartel.

En rueda de prensa, Márquez era cristalino sobre sus deseos y esas palabras van directas a quién quiera hacerse con sus servicios en la temporada 2025, algo así como ‘en muy poco tiempo ya he sido capaz de domar la GP23, llegar incluso más alto que las GP24 y luchar con los mejores, así que…’. “Obviamente, me gustaría tener una moto de fábrica, eso es siempre lo que quieres. Este año ha sido muy especial en mi carrera deportiva, porque venía de cuatro años súper difíciles, pero luego he demostrado -y me he demostrado a mí mismo, que era lo más importante-, que sigo siendo competitivo”, decía en la previa de la cita de este fin de semana. Lo de conformarse no va con él y está claro que cualquier equipo querría tenerlo en sus filas, de modo que la pelea está más que abierta, eso sí con Pramac tomando ventaja.