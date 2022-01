Yamaha y la decepción con Valentino Rossi; Ducati y Bagnaia asustan

Como no podía ser de otra manera, Valentino Rossi va a seguir ligado a Moto GP pese a que ya no formará parte de la parrilla de salida cada fin de semana en que se celebre un gran permio del Campeonato del Mundo de Moto GP, pero es que su figura es y ha sido tan grande que aún hoy sigue dando de qué hablar con respecto a sus últimos instantes sobre las dos ruedas, que, a decir verdad, no fueron de lo más satisfactorio para el italiano y Yamaha.

De hecho, Lin Jarvis, que hace poco era noticia porque ponía coto a su futuro en la firma nipona y la categoría reina del motociclismo mundial, ha querido aclarar algunos puntos de su equipo con respecto a la caída en su rendimiento del nueve veces campeón del mundo, un descenso que ha concluido con la retirada The Doctor. Jarvis habló incluso de decepción tras el fichaje de 2020 y la posterior decisión tomada en 2021.

“Evidentemente, Valentino quería empezar con la energía y el esfuerzo para volver a intentarlo, porque en 2020 había sido COVID, era raro, empezamos en julio, teníamos 14 carreras, no había espectadores…”, comentó el manager en palabras recogidas por Speedcafe, certificando que “pero estaba claro en la primera etapa de la temporada el nivel había subido de nuevo, todos los jóvenes corredores eran cada vez más rápidos; Fabio fue increíblemente rápido, Maverick ganó la primera carrera… Nunca fue fácil para él (Valentino) desde el principio del año, y estoy seguro de que será el primero en admitir que la temporada fue decepcionante”, certificó.

Ducati, como un tiro

Ya sabíamos que Francesco Pecco Bagnaia y Ducati van ahora mismo un paso por delante del resto, incluido un Fabio Quartararo que debe cambiar la dinámica en un corto espacio de tiempo (no digamos ya otros pilotos como Marc Márquez), pero ahora el italiano no tiene reparos en afirmarlo. Si en un principio habló de la Desmosedici GP21 como la moto perfecta, ahora en Tank Slappers ha dicho sobre sus sensaciones actuales que: “mi tiempo en Jerez fue increíble, porque lo logré con gomas medias y el tanque de combustible lleno. Trabajé mucho, y en el segundo día la moto ya estaba lista para correr”. Y si Bagnaia ya está listo y la Ducati, mejor equipo de 2021, también, entonces, ¿qué pueden esperar para el inicio del Mundial de 2022 sus rivales?