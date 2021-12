Honda se renueva y Marc Márquez da un paso determinante

Nada a estas alturas del calendario puede traer más de cabeza a Honda que la situación física de Marc Márquez, de cuya recuperación en el próximo mes y medio derivan los objetivos de toda una temporada. Se le tiene esperanza al ocho veces campeón del mundo pese a su problema ocular y en el brazo; es más, no es el único que sigue situando a Márquez con opciones en el Mundial de 2022.

El medio de comunicación especializado en el Mundial de Motociclismo y muy hondamente en la categoría reina del mismo, Moto GP, Crash, ha remarcado que para ellos Marc es el tercer mejor piloto de la temporada pasada (Quartararo y Bagnaia le superan), la campaña 2021, pese a que en la tabla de la clasificación general final no haya ocupado esa posición. En este sentido, los méritos del español son acreedores tanto de la confianza del mass media para la pasada campaña como para la que viene.

Y es que tal y como remarca la publicación, es verdad que Márquez finalizó el campeonato en séptima posición, pero ganó tres carreras, tuvo cuatro podios y todo ello habiendo arrastrado importantes problemas físicos por la lesión en su hombro. Por todo ello, consideramos que la elección de Crash y las recientes palabras de Honda acerca de que avanza en su recuperación de “forma favorable”, vuelven a situar a Márquez en el buen camino.



Honda apuesta por los talentos

Puede que Iker Lecuona y Xavi Vierge no hayan podido sacar la cabeza todavía en Moto GP, pero eso no significa que la firma japonesa no confíe en su talento, de hecho así lo han acreditado formando el nuevo equipo oficial en WorldSBK con ellos, tras el paso de Álvaro Bautista durante dos temporadas. Y el primero de ellos, que cedió su puesto en la categoría reina a Raúl Fernández, se mostró entusiasmado por la oportunidad: “estoy realmente feliz. Creo que puedo darle una nueva visión al proyecto”, dijo Lecuona a Motorsport. Sobre ello, Lecuona cree que Honda va por el buen camino apostando por el talento y la juventud. “Tengo dos años de experiencia en MotoGP en una moto grande y fui rápido. Por lo que, en el salto a una moto nueva, como la que se está desarrollando, creo que Honda eligió el camino correcto”, certificó para el citado medio.