Zarco da la razón a Marc Márquez por su adiós a Honda: nuevo fracaso y el 93 ya se ve con Bagnaia

Ya se esperaba que 2024 iba a ser un año extremadamente difícil para Honda. La marca del ala dorada tenía ante ella el reto de retomar el rumbo para volver a ser la marca competitiva y líder que ha sido a lo largo de los años y que tras su caída a los infiernos les costó la pérdida de una leyenda como Marc Márquez, que, al colmar su paciencia fichó por Ducati.

Ahora, con cuatro carreras ya disputadas, se hace más que evidente que la decisión del de Cervera fue la más acertada, pues, mientras que el ritmo del 93 no hace más que mejorar semana tras semana, el avance de Honda en sus evoluciones parece nulo.

Así lo confirmó Johann Zarco, que no ve que Honda esté siguiendo el mejor camino con la nueva moto que están desarrollando: “No pudimos obtener ningún resultado positivo… Se esperaba dar un paso adelante pero no ha sido así” confirmó el francés en palabras a GPOne.

Y de nuevo a la casilla de salida

Tal es el nulo avance por parte de Honda, que el mismo Zarco consideró que lo oportuno era trabajar en otra moto: “Creo que, probablemente, no trabajemos más en esa moto. Si después de hacer muchos cambios, las prestaciones no llegan, creo que no es el camino correcto”. Unas palabras, las del galo que no hace más que confirmar que Márquez tomó la mejor decisión posible al abandonar un equipo Honda, que parece estancado en la casilla de salida y sin encontrar el concepto idóneo sobre el cual trabajar.

Ducati, opción predilecta para el 93

Ante el constante fracaso de Honda, la realidad es que Marc Márquez no parece tener otro futuro que el de seguir en Ducati. Pues, pese a haberse hablado sobre un posible regreso del 93 a la marca del ala dorada, todo estaba supeditado a que la moto fuera competitiva de nuevo, algo que no parece que vayan a lograr pronto los japoneses, que han dado vía libre para que el mayor de los Márquez esté cada vez más cerca de convertirse en nuevo compañero de Pecco Bagnaia en el equipo de Borgo Panigale.