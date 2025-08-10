Alfa Romeo se hunde sin flotador, en Stellantis están de los nervios

Stellantis no fabrica malos productos y, además, los logotipa con marcas de afianzado prestigio, pero los números no salen: en el primer semestre de este año, las pérdidas han superado los 2.300 millones. ¿Por qué sucede eso? Seguramente, por aplicar estrategias erróneas. Ahora, esperan corregirlo con nuevos lanzamientos como el Opel Frontera o el Fiat Grande Panda, pero el grupo tiene en su cartera marcas a las que podría sacar mucho más beneficio. Una de ellas es Alfa Romeo, que no funciona.

Las cifras no engañan: la histórica firma italiana sólo ha sido capaz de vender 33.000 coches en toda Europa durante el primer semestre del año y esa cifra, sin duda, es inaceptable para una enseña como la de la marca milanesa.

¿Hay solución?

En España, las cifras indican que el enfermo está grave: en lo que va de año, y según el portal de ofertas quecochemecompro.com, Alfa Romeo sólo ha conseguido matricular en nuestro país 1.883 coches. De ellos, 1.176 son Alfa Romeo Junior, el último vehículo lanzado por la marca. Las otras 707 se reparten entre el Tonale (403), el Stelvio (254) y el Giulia (50). Y el Stelvio y el Giulia están a punto de dejar de venderse.

Con pocas ventas y una cartera de modelos corta y mal definida, el futuro de Alfa Romeo requiere de decisiones serias y meditadas.

Estados Unidos

Las cifras de venta en Estados Unidos tampoco ayudan, porque Alfa sólo ha podido colocar allí 3.164 ejemplares en lo que va de año. Allí, los Alfa Romeo se venden en concesionarios Dodge, pero con muy escaso éxito.

En este oscuro panorama, sólo hay una luz: la que aporta el Junior, un coche que se iba a llamar Brennero –en honor al paso de montaña que une Italia y Austria en la provincia de Bolzano- y que cambio de nombre a última hora. El coche se vende bien, pero no se basta para reflotar una marca que tiene que ser algo más que una simple anécdota en las listas de ventas. Urge, por tanto, un recambio para el Stelvio y el Giulia. Se supone que, si llegan, serán eléctricos. Pero lo importante es que lleguen.