Audi resucita el modelo por el que más conductores lloraron su pérdida

No es que esté ya a punto de volver a los concesionarios, porque lo único firme a lo que asirse son unas fotos espía tomadas en Alemania y unas declaraciones enigmáticas del director ejecutivo de Audi Gernot Döllner, pero es sin duda más de lo que había hace un año. Audi, la marca más prestigiosa de las que integran el Grupo Volkswagen, parece que tiene claro que el Audi TT va a vivir “un nuevo principio”.

¿En qué trabajan?

Y es que, precisamente, eso fue lo que Döllner confirmaba hace pocas semanas después de que trascendieran unas fotos de una mula con la carrocería del nuevo 718 Cayman que circulaba con la matrícula que Audi emplea para sus pruebas. En la edición de este año del Salón de Munich llegará ese “comienzo” que aventura la marca. No sabemos ni qué ni cómo, pero hay un sucesor para el llorado Audi TT, aunque no será como lo imaginas.

Lo que piensan presentar en Munich es un concept car al que han bautizado como Audi TT Moment 2.0 y no se va a parecer demasiado al deportivo de dos puertas que conocimos. Con el R8 fuera de producción y el Audi A5, que tenía versiones coupé y cabrio, también fuera de catálogo, Audi necesita un deportivo y ya tienen claro (por eso usaron esa mula) que van a basarse en el nuevo Porsche 718. Döllner adelanta que el coche será más grande que el antiguo TT y se acercará en dimensiones al R8.

¿Eléctrico?

Sobre el sistema de propulsión tampoco ha trascendido nada aún. Es probable que, para aprovechar las ventajas fiscales y de otro tipo que brindan los distintivos ECO, exista una versión electrificada o, incluso, totalmente eléctrica. Audi, eso sí, no ha renunciado como otras marcas a los motores de combustión y la tendencia entre las marcas premium es mantener opciones de este tipo, generalmente asociadas a soluciones MHEV. La transmisión también es una incógnita, pero aunque los cambios automáticos dominen ya el mercado, parece difícil que en un coche pensado para los que disfrutan conduciendo no vaya a existir una versión con cambio manual.