El espacio del Toyota RAV4, siete plazas y más barato que un Dacia Duster

¿Quedan coches familiares baratos? En un contexto en el que es difícil encontrar vehículos adecuados para este colectivo por menos de 25.000 euros, la respuesta más fácil sería que no, pero conviene matizarlo. No existen siempre y cuando lo que exiges incluya sistemas de electrificación y deba lucir el logotipo de una marca clásica (europea o asiática) en el frontal. Si eliminas de la ecuación esos dos factores, quedan opciones. Una, de las más interesantes, es el SWM G03F, que se ha renovado y presenta su versión 2025.

¿De qué coche hablamos?

SWM Motors es una marca china que ensambla en Chongquing y que nació en los setenta como fabricante de motocicletas y maquinaria agrícola. Hoy fabrica también coches, en concreto desde 2016. Todos son todocaminos y el que hoy nos ocupa es un SUV mediano de 4,60 metros de largo y 1,82 de alto que está disponible en versiones de cinco y siete plazas. El maletero alcanza los 527 litros.

Debajo del capó no hay florituras: un motor de gasolina 1.5 turbo de cuatro cilindros que brinda 110 CV de potencia y consume 7,2 litros de combustible cada 100 km. La caja de cambios, de cinco velocidades, es manual y el coche luce el distintivo C en el parabrisas. La velocidad máxima es de 180 km/h y, en los próximos meses, está previsto el lanzamiento de una versión MHEV.

Nueva versión y precios

En los últimos meses, la marca ha sometido al coche a un lavado de cara, pero en el habitáculo sí que se percibe un nivel de calidad inferior al de otros competidores también asiáticos. Con todo, se trata de un coche amplio, fiable y, sobre todo, barato: el único nivel de acabado disponible se vende por 17.369 euros y, con descuentos y según el portal de ofertas quecochemecompro.com, queda en 16.490 euros, una cifra que pone contento a cualquiera.

En España se comercializan dos variantes (cinco y siete plazas) separadas por 500 euros, ya que la versión con tres filas de asientos sale por 16.990. Ambas incluyen luces diurnas por LED, asistente al arranque en cuestas, cámara de visión posterior, sensor de aparcamiento trasero, encendido automático de luces, espejos eléctricos y calefactables. El tapizado llega en piel sintética y las llantas son de 17 pulgadas. El coche incluye barras de techo y su aspecto, poderoso y campero, llama la atención. No es un Dacia, pero compite bien con ellos. Y ofrece el mismo espacio interior que un RAV4.