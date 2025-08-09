El mayor tapado de MG es uno de los mejores, pero está en la rampa de salida y se despide con precios de risa

No es el mar popular de entre los eléctricos de MG, la marca con la multinacional china SAIC Motors vende sus coches en Europa, pero llega este mes con un descuento increíble que permite encontrar unidades nuevas por 26.990 euros si, por ejemplo, lo financias en 120 cuotas con una entrada de 6.990 euros

El coche encara este verano la última etapa de su vida comercial después de que la marca haya lanzado ya el MGS5EV y tanto es así que en la web oficial de MG ni aparece. Hay que buscar, eso sí, en páginas de concesionarios para encontrar unidades a precios muy interesantes. Tan baratos, de hecho, como un Omoda 5 de gasolina.

¿Cómo es el coche?

El Marvel R de MG es un SUV mediano de 4,67 metros de largo y 1,61 de alto que ofrece 507 litros de maletero y está disponible en tres acabados: Comfort, Luxury y Performance. Los dos primeros se asocian a un sistema de propulsión que integra dos motores asociados al eje trasero que totalizan 180 CV y una batería de 70 kWh que garantiza 402 km de autonomía para un coche que pesa 1810 kg.

La versión top de gama, denominada Performance, ofrece tracción total. Se mantienen los dos motores del eje trasero y se añade otro en el delantero para totalizar 288 CV. La batería también dispone de 70 kWh de capacidad, pero la autonomía se queda en este caso en 370 km. El precio de 26.990 es el de la versión de acceso.

Equipamiento

En la versión de acceso, el MG Marvel R llega ya muy equipado: incluye llantas de 19 pulgadas, sistemas de iluminación LED, barras de techo, cristales posteriores tintados, techo solar panorámico, todas las ayudas a la conducción que te puedas imaginar, retrovisor interior con función antideslumbramiento, climatizador bizona, freno de estacionamiento eléctrico con función Auto Hold y hasta espejos exteriores ajustables, calefactables y con función de memoria. Tampoco falta la bomba de calor, que garantiza una mejor respuesta de la batería. Por tener, el coche tiene hasta pedales deportivos. En suma, una gran oportunidad para hacerse con un SUV eléctrico con todos los extras.