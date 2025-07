El plan B al Toyota Yaris Cross, igual de bueno, más barato y para muchos más bonito

¿Buscas un SUV electrificado, no quieres gastar más de 25.000 euros y, por eso, el Yaris Cross de Toyota se te va de precio? No te preocupes: este verano Stellantis te presenta una alternativa que no se fabrica en China y que cubrirá tus necesidades por mucho menos de los 25.700 euros que cuesta el Yaris más sencillo. Hablamos, por supuesto, del Citroën C3.

Del coche, lo más interesante es su precio: 20.327 euros para la versión MHEV de gasolina y con acabado Plus –el más equilibrado de los cuatro que se ofrecen- de un SUV que, además, es sólo un poco más pequeño que el Yaris de Toyota.

Dimensiones

Efectivamente, los 4,015 de largo, el 1,57 de alto, el 1,75 de ancho y los 328 litros de maletero del Citroën C3 casi igualan los 4,18 metros de longitud, el 1,59 de altura, los 397 litros de maletero y el 1,76 de anchura del todocamino B derivado del Toyota Yaris que nos presenta la marca japonesa.

Para el C3, Stellantis presenta cuatro acabados: You, Plus, Max y Business, pero sólo los tres últimos se asocian al MHEV de gasolina 1.2 de 110 CV que monta la versión electrificada del coche. En sus versiones más sencillas, el coche incluye ya faros LED, aire acondicionado, ordenador de viaje y ayudas a la conducción como el lectro de señales o la alerta de cambio de carril.

El Toyota Yaris Cross está disponible en cinco versiones: Business, Active, Style y los exclusivos GR Sport y Premiere Edition. La versión más sencilla, que monta un 1.5 HEV de 130 CV, dispone ya de faros LED, control de crucero adaptativo, sensores de parking y volante en piel, entre otros elementos.

Versión eléctrica

Del Yaris Cross, Toyota no ofrece versión eléctrica (el único coche eléctrico puro de la marca es el bZ4x), pero Citroën si dispone de una versión completamente electrificada de su C3. Se trata del Citroën ë C3, un coche con 113 CV de potencia y batería de 44 kWh que ofrece 312 km de autonomía en su versión más sencilla (acabado You). El coche está disponible este mes desde 15.590 euros si consigues las máximas ayudas del Plan Moves III y los máximos descuentos de la marca.