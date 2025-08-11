Este Toyota es el híbrido más vendido ahora en España y su precio es irresistible

¿Qué coche ha sido el híbrido que más unidades ha colocado este mes de julio en España? Un SUV japonés y, además, de los pequeños. De las 40.028 unidades de este tipo de coches matriculadas en España durante el séptimo mes de este 2025, un total de 2.056 eran Toyota Yaris Cross, el vehículo que hoy nos ocupa.

El dominio de Toyota en este nicho, el de los coches híbridos, es además amplio: el segundo coche de este tipo más vendido es el Toyota Corolla (2025 unidades) y el cuarto, el Toyota Yaris, con 1460. Si comparamos julio de 2024 y julio de 2025, las ventas de coches híbridos han crecido en España un 15,89% y la cuota de mercado de este tipo de vehículos alcanza ya el 40,7%.

¿Cómo es el coche?

El Toyota Yaris Cross es un SUV pequeño de 4,18 mtros de largo y 1,59 de alto que ofrece 397 litros de maletero y alcanza una anchura de 1,76 metros. Pesa 1.245 kg y equipa un depósito de combustible de 36 litros.

El Yaris Cross se ofrece en cinco acabados (Business, Active, Style, GR Sport y la exclusiva Premiere Edition) y la de acceso está disponible con descuentos por 25.700 euros según el portal de ofertas quecochemecompro.com. La versión más exclusiva (Premiere Edition, única con tracción total AWD) sale, con descuentos, por poco más de 32.000 euros.

Motores

Sólo hay un motor disponible: un HEV de gasolina 1.5 de 130 CV con caja automática. El coche consume menos de cinco litros y en todas sus versiones cuenta con faros LED, control de crucero adaptativo, sistema multimedia de pantalla táctil, llantas de aleación, sensores de aparcamiento, cámara posterior, volante en piel y sistema multimedia con pantalla táctil. En suma: un SUV pequeño muy bien dimensionado que ofrece una imagen armónica y que, además, llega a los concesionarios con un precio interesante, unas prestaciones propias de una marca con la solera de Toyota y que, por eso, ha sido el más vendido de su categoría durante el séptimo mes de este año. Verdaderamente, se trata de una opción a tener muy en cuenta si vas a renovar tu coche.