Este 4x4 te hará olvidar el Toyota Yaris Cross

¿Dispones sólo de 34.000 euros, necesitas un todoterreno y no te importa que su sistema de propulsión sea microhíbrido? Si es así, olvídate de opciones como el Dacia Duster o el Toyota Yaris Cross. Existe una opción mejor y te la brinda el siempre tan criticado (a menudo injustamente) grupo Stellantis. Hablamos, claro, del Jeep Avenger 4xe y nos atrevemos, incluso, a sugrirte un acabado concreto denominado Overland.

Con descuento

El Jeep Avenger mide 4.08 metros de largo, alcanza una altura de 1,53 y ofrece un maletero de 380 litros. Es un SUV pequeño y en su acabado Overland (por encima queda sólo la edición especial The North Face), está propulsado por un motor de 145 CV 1.2 litros turbo de gasolina electrificado con un sistema MHEV de 48 voltios.

El par máximo es de 230 Nm y la caja de cambios es automática y de seis velocidades. Por supuesto, ofrece tracción total eléctrica (sistema 4xe) y este mes está disponible con un descuento de unos 2.000 euros que deja el coche en unos 33.700 euros.

Equipamiento

En el acabado Overland, el Jeep Avenger monta llantas de 17 pulgadas, faros Full LED, techo solar panorámico, encendido automático de luces y sensores de lluvia, cristales con tratamiento de privacidad, faros antiniebla y grupos ópticos traseros LED, cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas, freno de mano eléctrico, tapicería de tela, volante multifunción forrado en piel, y todos los sistemas de ayuda a la conducción que te puedas imaginar.

Por supuesto, disponemos se alerta de cambio involuntario de carril, sensores delanteros y traseros de aparcamiento, sistema de reconocimiento de peatones y ciclistas, aviso de ángulo muerto y, por supuesto, un solvente sistema de tracción total que garantiza la mejor respuesta en cualquier terreno. Stellantis ha hecho, sin duda, un gran trabajo con el Avenger y este verano tienes todo a tu favor para aprovecharlo, hacerte con uno y disfrutar de sus capacidades dentro y fuera del asfalto durante lo que te pueda quedar de vacaciones. El precio, sin ser barato, tampoco resulta excesivo para un coche con todo lo que nos ofrece.