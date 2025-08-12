Lo de MG va muy en serio, ahora preparan un todoterreno muy furista

SAIC Motors acertó cuando, para lanzar sus productos en Europa, se hizo con la propiedad de una marca muerta (MG) y adaptó mínimamente sus coches al gusto del Viejo Continente. Hoy, con un abanico de modelos más que amplio, quieren ir más allá y entrar a competir en el ámbito de los todoterrenos.

Los objetivos de la marca anglochina son claros: están diseñando un coche que podrá mirar de igual a igual a las nuevas versiones del Ford Bronco o al Toyota Land Cruiser. Ese coche tiene ya nombre: MG Cyber X.

¿Cómo será?

De entrada, como todo lo que fabrica SAIC Motors: asequible y fiable. Tendrá, eso sí, un enfoque más lúdico, premium y tecnológico que los productos que conocemos hasta la fecha. De momento, el coche se ha visto ya en formato conceptual.

El prototipo con el que trabaja la marca se ha desarrollado bajo la coordinación del eslovaco Jozef Kaban y será completamente eléctrico y con tracción total. Montará un motor en cada eje y su batería será, por supuesto, de gran capacidad para poder ofrecer autonomías de hasta 500 km. Es más que posible que la batería sea de estado semisólido y casi se descarta que se pueda llegar a lanzar una versión térmica.

Los objetivos de MG

MG quiere afianzarse como un actor clave en el mercado del automóvil y, para ello, los propietarios de la marca entienden que es imprescindible estar presente en el segmento de los 4x4 y aplicar para ello su mejor tecnología. El modelo es el deportivo Cyberster, que funciona como escaparate rodante. Ahora, con el Cyber X, dispondrán de otro para demostrar que, además de buenos coches asequibles, saben fabricar también grandes vehículos que pueden competir con sus equivalentes de marcas premium sin que para llevártelos al garaje de casa tengas que dejarte un ojo de la cara. De momento, no conocemos ni fechas de lanzamiento ni precios, pero es más que probable que la antigua Morris Garage desvele nuevos datos durante las próximas semanas. Veremos, pero hay motivos de sobra para estar muy pendientes de lo que pueda llegar a presentar y dar a conocer MG.