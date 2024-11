Mercedes-AMG anuncia un coche que nadie quiere con una potencia que nadie puede utilizar

Mercedes-AMG ha lanzado esta semana un avance de su primer SUV eléctrico de alto rendimiento, cuyo debut está previsto para 2026. Construido sobre una plataforma AMG específica, este modelo pretende ir más allá de la fórmula típica de añadir toques especiales a un SUV de la firma de la estrella. Está diseñado desde cero con el ADN prestacional de AMG como base. ¿Les funcionará la fórmula?

Lo dudamos, y la razón es simple: los clientes no quieren este tipo de coches con un motor eléctrico. Ya lo dijo Rimac en su momento con el Nevera y ya lo han demostrado el retraso en los planes de electrificación de muchas marcas deportivas y de lujo. Quien tiene mucho dinero para permitirse las ultra-altas prestaciones las quiere con un poderoso motor de combustión, o como mucho, híbrido enchufable.

Desarrollado "enteramente en casa" sobre la arquitectura AMG.EA, será una propuesta de AMG hecha a medida. La insistencia de la marca en que sea "AMG primero, totalmente eléctrico después" insinúa un posible replanteamiento de lo que un SUV eléctrico de alto rendimiento puede ofrecer realmente. Lo que sabemos es que esta plataforma cuenta con una arquitectura de 800 V.

An SUV that's 100% born in Affalterbach is coming. Built on the AMG.EA platform, it’s the first fully electric SUV crafted entirely in-house by AMG.#MercedesAMG #AMGThrill pic.twitter.com/L73TDjJ8MS