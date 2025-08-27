MG o Ebro: la batalla de los SUV híbridos con mejor precio en España

Son, sin duda, dos de los productos más interesantes del mercado y, además de en la estrategia seguida por sus fabricantes para introducirse en Europa, se parecen en otra cosa: incluyen en su gama motores híbridos autorrecargables. Hablamos, por supuesto, el Ebro S400 HEV y el MG ZS Hybrid+, dos coches chinos cuyo origen verdadero se camufla con el logo de dos marcas europeas históricas rescatadas del olvido.

Dos coches parecidos

Y es que los dos coches que nos ocupan, además de historias parejas vinculadas a sus marcas, se parecen en dimensiones, capacidades y equipamiento. Así, mientras que Chery eligió la histórica Ebro para nombrar a sus todoterrenos familiares, SAIC Motors escogió años antes a la inglesa MG para introducirse en Europa.

De los dos, el más grande es el MG ZS Hybrid+, que alcanza los 4,43 de largo, el 1,81 de ancho y el 1,63 de altura. El Ebro S400 HEV mide 4,32 metros, alcanza el 1,83 de ancho y llega al 1,64 de altura. La batalla de los dos coches es idéntica (2,61 metros) y, por ello, nos encontramos ante habitáculos muy similares. En capacidad de almacenaje, eso sí, gana en Ebro: 430 litros de maletero frente a 358 del ZS. Poco para un SUV con vocación de coche familiar.

Equipamiento, motores y precios

Llegan ambos coches muy bien equipados y, así, los dos acabados del Ebro incluyen elementos como los faros LED, pantallas táctiles de 12,3 pulgadas, cargador inalámbrico para móviles, iluminación ambiental y todo tipo de ayudas a la conducción y sistemas de seguridad.

La dotación del ZS Hybrid+ no se queda atrás: sus tres acabados (Standard, Comfort y Luxury) incluyen ya de serie navegador, cámara trasera de aparcamiento, aire acondicionado, instrumentación digital de 10,25 pulgadas, pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, faros de LED, acceso y arranque sin llave y conectividad para teléfonos móviles. De partida, ambos coches incluyen casi los mismos elementos, pero el MG ofrece más opciones. La calidad interior de los dos coches es superior a los estándares de la categoría.

En potencia, gana el Ebro S400, que monta un 1.5 de 211 CV con cambio automático y tracción delantera. El MG, también con 1.5, se queda en 194 CV. El cambio es igualmente automático. El Ebro es algo más pesado: 1,55 toneladas frente a 1,45. En precio, el ganador es el MG: la versión de acceso se queda en 22.990 sin descuentos y el Ebro, en 27.500.