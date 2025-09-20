No es broma, este Hyundai está rebajado más de 15.000 euros

Al Grupo Hyundai se le acusa a menudo de estar demasiado centrado en marcas como Kia, que dispone de una impresionante gama de coches eléctricos, o, ya fuera de España, Genesis y descuidar a la marca matriz. Con todo, hay que reconocer que la cartera de modelos eléctricos, híbridos y de combustión del fabricante surcoreano es amplia y que incluye, en el nicho de los EV, dos referencias más que interesantes como el Ioniq 5 y el Ioniq 6. El primero de los dos está disponible este mes con una oferta imbatible; ya que, entre ayudas públicas y descuentos, Hyundai rebaja su precio final en 16.900 euros dejando la versión de acceso en unos más que interesantes 26.510 euros.

Lo que ofrece el coche

El Hyundai Ioniq 5 es un SUV grande de 4,63 metros de largo, 1,60 de alto, 520 litros de maletero y 1,89 metros de anchura. No llega a las dos toneladas (se queda en 1,88) y está disponible con cuatro motores distintos. El más sencillo –el que se queda con descuentos vinculados a la financiación y ayudas públicas en menos de 27.000 euros- es un 170 CV con batería de 63 kWh que brinda 440 km de autonomía.

Por encima, encontramos un 228 CV con batería de 84 kWh que alcanza, dependiendo del acabado, entre 530 y 570 km de autonomía con una sola recarga. Después, como segunda opción intermedia, Hyundai brinda la posibilidad de adquirir un 325 CV con batería también de 84 kWh y tracción total que ofrece 500 km de autonomía y, ya por último, presenta un 650 CV con batería de 84 kWh y tracción total que ofrece sólo 448 km de autonomía con una sola carga y que sale por más de 60.000 euros con descuentos.

Los acabados

Son tres: Light, Star y Energy. En ninguno de los tres casos faltan los faros LED, el control de crucero adaptativo, el navegador con pantalla táctil, las llantas de aleación, los asientos calefactables o las ayudas a la conducción más habituales. Del coche, lo mejor es su amplio y cómodo interior y, también, la estética y las cuidadísimas terminaciones interiores.