Renault de inventa un todoterreno retro

El Renault 4 original, con una altura libre hasta el suelo de 20 cm, portón trasero y neumáticos finos que permitían al coche deslizarse por casi cualquier superficie, fue durante décadas lo más parecido a un todoterreno para los muchos agricultores españoles y franceses que no podían permitirse lo que costaba un Jeep Ebro o un Land Rover. La otra opción que quedaba era el Citroën 2CV, cuyos creadores pesumían de haber diseñado un coche que podía circular fuera del asfalto con una cesta de huevos en el regazo del conductor sin que se rompiera ninguno.

Ahora, y siguiendo el eemplo de lo que Volkswagen hizo en su día con el mítico Escarabajo, Renault reedita en versión eléctrica dos coches históricos de la marca como son el Renault 5 y el Renault 4. El segundo de ambos todavía no ha llegado a los concesionarios, pero los pedidos ya están abiertos y no existe una versión todoterreno, aunque esa situación puede cambiar en breve.

¿Qué prepara Renault?

La versión todoterreno del Renault 4 tiene ya hasta nombre: Renault 4 Savane 4x4. Por ahora, es sólo un concept car, pero la marca del rombo espera poderlo presentar en mayo de 2026, coincidiendo con el próximo Roland Garros.

Para diseñarlo, no han hecho excesivos cambios en el Renault 4 eléctrico original: mantienen los 4,14 metros de largo, el 1,55 de alto, los 375 litros de maletero y, previsiblemente, los tres niveles de acabado (Evolution, Techno e Iconic) que se ofrecen en la web de Renault para las reservas que ya pueden realizarse.

Hay, eso sí, dos cambios: se incorpora al coche un segundo motor eléctrico en el eje trasero, se eleva la altura libre hasta el suelo en 1,5 cm alcanzándose los 19,6 (sólo a 4 mm del R4 original), se amplía en 2 cm la distancia entre las ruedas de cada eje y se viste al coche con llantas de 18 pulgadas y neumáticos Goodyear UltraGrip Performance+.

Precios



Con descuentos y ayudas del MOVES III, y según el portal de ofertas quecochemecompro.com, la versión 4x2 más sencilla del Renault 4 sale este verano por 19.509 euros con acabado Evolution y batería de 40 kWh., que permite disfrutar de unos 300 km de autonomía.

La versión todoterreno del coche no tiene todavía precio, pero si contamos con que la top de gama (acabado Iconic y batería de 52 kWh con hasta 380 km de autonomía) cuesta, también con ayudas y descuentos, unos 26.000 euros, la 4x4 no será mucho más cara, habida cuenta que Renault aspira a que su nueva versión del R4 eléctrico sea uno de los todoterrenos más baratos del mercado. El Dacia 4WD, fabricado por el Grupo Renault, cuesta 26.000 pero, eso sí, no es eléctrico: monta motor MHEV.