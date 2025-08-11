Se parece al Land Rover Defender y lleva motor híbrido HEV, pero costará cuatro veces menos

Recuperar antiguos modelos exitosos de los que, una vez se reeditan, queda poco más que el nombre es una estrategia de posicionamiento de producto que cada vez activan más marcas. Una de ellas es Land Rover, que ha reeditado su histórico Defender, pero el precio que se le ha asignado deja fuera de juego a muchos posibles compradores. Se abre así una ventana de oportunidad que otros fabricantes aprovechan para posicionar productos similares con prestaciones parecidas y precios más asequibles. Y, sí, lo has adivinado: quienes mejor aprovechan esa oportunidad son las marcas chinas. Chery (dueña o impulsora de Ebro, Omoda y Jaecoo, entre otras) es una de ellas.

Jaecco 5

El coche elegido para aprovechar esa oportunidad que abre el desorbitado precio el Land Rover es el Jaecoo 5, que se convertirá en el modelo más asequible de la marca con permiso del Ebro s400, vehículo que emplea la misma tecnología que en nuevo Jaecoo.

Nominalmente, el coche es B-SUV y contará son un sistema de propulsión híbrido en el que se combinarán un 1.5 litros de gasolina con cuatro cilindros capaz de desarrollar 95 CV que se combinará con un motor eléctrico para brindar al propietario 211 CV.

La marca cuenta con ofrecer también una versión de gasolina con 147 CV y otra 100% eléctrica con 400 km de autonomía homologada. La tecnología será la misma que la del Ebro s400, pero la dinámica será más cuidada y el maletero alcanzará los 480 litros. En cuanto a calidades, se igualarán las del Jaecoo 7.

Precios

La versión más sencilla del coche (la de combustión con 147 CV) rondará los 32.000 euros y las versiones híbrida y eléctrica serán más caras. Por tanto, parece difícil que el coche pueda hacer sombra al MG ZS, que está disponible en versión de gasolina a partir de 19.990 euros y desde 22.490 en la versión híbrida de 194 CV. ¿Qué nicho ocupará entonces el Jaecoo 5? Pues el de los que buscan un coche con presencia, estilo y clase igualables al de una marca premium pero a a un precio menor. Sí, el objetivo es el Land Rover Defender. Chery lo tiene claro.