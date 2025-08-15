Si el Toyota Land Cruiser te parece caro, estás de suerte: alternativa híbrida por 35.000 euros

En teoría no saben (todavía) construir mejores todoterrenos que los europeos, pero sí que tienen claro cómo fabricarlos más baratos y, esto es lo que más debería inquietar a las grandes marcas europeas y japonesas del sector, muy parecidos.

En China, porque nada se les escapa, saben ya que cualquier marca que se precie debe disponer de un todoterreno o, en su defecto, de un SUV 4x4 de altas capacidades en su catálogo y, por esa razón, están poniéndose a hacer lo que mejor se les da: copiar y, una vez han copiado lo suficientemente bien algo, mejorarlo. Ahora, lo que copian es el Land Rover Defender, todoterreno aspiracional donde los haya. El responsable de la hazaña es el grupo Chery y el protagonista, el iCar V27, el coche que os presentamos.

Medidas y precios

El iCar V27 llega para posicionarse como el coche franquicia de la marca iCar, que pretende desembarcar en Europa en breve con tres modelos. El coche mide 5,04 metros, alcanza el 1,97 de anchura y la distancia entre ejes es de 2,9 metros, lo que le permite disponer de un habitáculo de generosas dimensiones. Su imagen no engaña: es lo más parecido a un Defender que te vas a encontrar.

En precio, Chery anuncia ya que costará unos 35.000 euros, lo que le coloca en una posición de privilegio respecto a competidores premium como el Land Cruiser, el Mercedes Clase G o el propio Defender, que cuesta en su versión de tres puertas unos 80.000 euros.

Motor

No hay muchos datos, pero el iCar V27 montará un 1.5 de gasolina similar al que usan los Ebro y los Omoda. La potencia será mayor, ya que va a tratarse de un híbrido de autonomía extendida que ofrecerá unos 450 CV. En cuanto a autonomía eléctrica, se espera que ofrezca unos 150 km, por lo que podría beneficiarse de las ventajas del Moves III. Fecha de lanzamiento no hay todavía, pero Chery no está dispuesta a alargar demasiado la espera. Las marcas premium de todoterrenos se van a enfrentar en pocos meses a uno de esos dilemas que no son fáciles de solucionar. Y más aún teniendo en cuenta que este iCar V27 tampoco llega solo: Chery está a punto de lanzar el Jaecoo 5 que juega casi a lo mismo.